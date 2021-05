Změnu volebních pravidel si vynutil nález Ústavního soudu, který konstatoval, že dosavadní způsob hlasování do Poslanecké sněmovny je nespravedlivý.

Především proto, že voličův hlas ve větších krajích měl jinou sílu než v těch malých. Soudci tak vyhověli podnětu sedmnácti senátorů z roku 2017.

Nová pravidla

Zákonodárci se dostali pod tlak, protože museli předpis přijmout tak, aby se podle něj dalo volit už letos 8.a 9. října. Navíc jde o normu, na jejímž znění se musejí shodnout obě komory. Poslanci našli společnou řeč poměrně rychle, když souhlasili s mírně upraveným návrhem předsedy ústavněprávního výboru Marka Bendy (ODS). Ve čtvrtek se k nim po několikahodinové debatě připojili i senátoři.

Volby podle nových pravidelZdroj: Deník

Lidé tak budou volit ve 14 krajích jako v minulosti, ale změní se přepočet odevzdaných hlasů na mandáty, aby se dosáhlo větší poměrnosti i rovnějšího zastoupení regionů. Stranické sekretariáty nebudou moci do přidělování mandátů v druhém skrutiniu nijak zasahovat, vše se odehraje mechanicky podle Imperialiho metody.

Dvoučlenné koalice budou muset získat osm procent hlasů, vícečetné jedenáct. Práh pro samostatně kandidující subjekty zůstává na pěti procentech. Korespondenční hlasování poslanci zamítli, když pro tuto úpravu nehlasovali členové ANO, SPD, Trikolóry, KSČM a části ČSSD. Zákon bude platit od 1. července.

Spor o krajany

Hladký průběh jeho schvalování byl ale jen zdánlivý, konkrétně dnes Senátem smýkaly emoce. Důvodem byl pozměňovací návrh Marka Hilšera, který chtěl prosadit právo pro Čechy žijící či pracující v zahraničí hlasovat korespondenčně. Už nyní mohou svoji vůli projevit, ale musejí tak učinit na zastupitelském úřadu, což častokrát znamená cestovat stovky kilometrů. Počet občanů pobývajících v zahraničí se odhaduje na víc než 300 tisíc, některá čísla hovoří o 500 tisících. Jejich ekonomický přínos ČR loni činil 80 miliard korun.

„Politici občanům slibují 20 let zavedení korespondenční volby. Teď bychom nebyli schopni obětovat deset dvacet dnů, abychom ještě zabojovali?“ ptal se kolegů Hilšer. Podle něj měl Senát konat.

„Nejsme tu proto, abychom litovali toho, co poslanci neudělali, když to měli udělat. Měli bychom jim to rázně připomenout,“ řekl. S jeho stanoviskem se ztotožnili i senátoři klubu STAN a nezávislých. Senátor Michael Canov připomněl, že tento způsob volby má ve svém programovém prohlášení z roku 2018 i vláda. Senátoři na závěr jednacího dne přijali usnesení, že korespondenční volbu pomohou prosadit v příštím volebním období.