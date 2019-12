„Také jste jako dítě na někoho zazvonili a rychle zdrhli, než otevřel? My jsme si z toho udělali byznys.“ Vtip, který s vyobrazením státního poštovního přepravce koluje léta po sociálních sítích, má více těch zastánců, jež jej berou s trpkým úsměvem a souhlasným pokýváním hlavy, než těch, kteří Českou poštu brání.

Na poště | Foto: shutterstock

K první skupině se řadí třeba Jiří Kulhánek z Hradce Králové. „Já už to jako vtip vlastně ani neberu. Spíš je to krutá realita. A nejhorší na tom je, že pošťáci se občas ani neobtěžují zazvonit. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl doma a přesto se mi najednou objevil ve schránce vzkaz, že jsem nebyl k zastižení a proto si musím pro zásilku dojít na poštu,“ sděluje své pocity Jiří Kulhánek, který se již nechtěl stále trmácet na nejbližší poštu, stát frontu a mnohdy se i hádat s obsluhou za překážkou: „Vím, že ona za to nemůže, ale stejně mi to kolikrát nedalo. Jenže hlavou zeď neprorazíš. Místo toho, abych se nervoval, tak už nějakou dobu využívám služeb soukromých přepravců. A jsem spokojen.“