Jak se dále rozvíjí projekt chytré karantény?

Chytrá karanténa, která by měla epidemiologům pomoci snáze se vypořádat s pandemií a zefektivnit proces epidemiologického šetření, se z působnosti armády přesune do gesce hlavního hygienika. Stát na ni vyčlení 148 milionů korun, za něž bude mimo jiné zřízeno 167 pracovních míst na ministerstvu zdravotnictví a v krajských hygienických stanicích. Odběrové týmy nyní pracují v ohnisku nákazy v Darkově a Karviné.

Budou muset kadeřnice stále pracovat v roušce i ochranném štítu?

Ne, ode dneška bude kadeřnicím stačit rouška. Ministerstvo zdravotnictví jim ale doporučuje, aby si ji měnili nejméně každé dvě hodiny. Jinak by od nich jejich zákazníkům mohlo hrozit nebezpečí přenosu nákazy, protože jsou spolu v příliš blízkém osobním kontaktu.

Kdo nadále v práci nebude muset nosit roušku?

Rozvolňování dosavadních opatření pokračuje také v otázce nošení roušky. Nově ji nebudou muset nosit nejen pracovníci v kancelářích, ale ani lidé zaměstnaní ve výrobních halách a dalších provozech. Sundat ji ovšem mohou pouze v případě, že budou od ostatních zaměstnanců udržovat stálý odstup nejméně dva metry. Nově v tomto případě nemusí nosit roušku ani plavčíci, trenéři a instruktoři v bazénech a aquacentrech, stejně jako řidiči městské hromadné dopravy, kteří nejsou s cestujícími v přímém kontaktu při jejich odbavení.

Jak se změní pravidla nakupování pro seniory?

Ode dnešního dne přestává platit dosavadní omezení, podle něhož mohli v obchodech s více než 500 metry čtverečními prodejní plochy nakupovat mezi osmou hodinou ranní a desátou hodinou dopolední pouze lidé starší 65 let.

Kdo může nově vstupovat do Česka přes hranice?

Přeshraniční pohyb bude nově povolen občanům zemí Evropské unie i cizincům s povolením k dlouhodobému pobytu v jiném členském státě EU, kteří do země přijíždějí kvůli ekonomické činnosti, studiu na vysoké škole či kvůli návštěvě osoby blízké. Budou se ovšem muset vykázat negativním testem na koronavirus a v Česku budou smět pobývat nejdéle 72 hodin.

Kde bude nově možné překročit hranici Česka?

Seznam míst určených pro překračování hranic se rozšiřuje o všechny hraniční přechody do Rakouska a Německa – jak železniční, silniční i říční. Na nově přidaných přechodech to ovšem bude možné jen mezi pátou hodinou ranní a 23 hodinou večerní. Ode dneška také bude možné létat do zahraničí také z letišť v Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. Na hranicích se nově budou provádět pouze namátkové kontroly.

Kdy se do škol budou moci vrátit další žáci a studenti?

Po dětech z 1. stupně základních škol, které do škol mohou chodit již od pondělí, se od 1. června mohou školy otevřít také pro studenty středních škol a konzervatoří. O týden později budou moci školy začít navštěvovat také žáci druhých stupňů základních škol. Záležet ovšem bude na rozhodnutí vedení každé školy. Ředitelé se budou rozhodovat podle podmínek konkrétní školy.

Jak vláda nově podpoří firmy postižené koronavirovou krizí?

Ministři schválili daňový krizový balíček. Jeho součástí je například snížení daně z přidané hodnoty z 15 procent na 10 procent u ubytování, vstupného na kulturní a sportovní akce či využívání sportovních zařízení. Do této kategorie spadají i lyžařská střediska, sauny, lázně či wellness centra. Úlevu pro kamiónovou dopravu má přinést snížení silniční daně pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny asi o čtvrtinu. Firmy si také budou zpětně moci odečíst daňovou ztrátu od základu daně.

Jak se nově změní podmínky cestování na Slovensko?

Od středy budou moci Češi i Slováci překračovat hranici mezi oběma zeměmi bez nutnosti mít test na koronavirus. Budou se ovšem muset vrátit zpět do své země nejpozději do 48 hodin.