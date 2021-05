/PODROBNÁ INFOGRAFIKA DÁLNICE D4/ Pily, těžká technika, pokácené stromy. I když nebyly ještě úseky, kudy má vést dálnice D4 mezi středočeskou Příbramí a jihočeskou obcí Radobytce, oficiálně předány stavební firmě, přípravné práce tu dělníci zahájili již před několika týdny. Stavbaři se pustí do přeložky inženýrských sítí, archeologové do průzkumu a pravé stavební rušno tu nastane v druhé polovině května.

Není to přitom ledasjaká stavba. Zmiňovaný úsek jihočeské D4 totiž bude vůbec první soukromou dálnicí v Česku. Autostrádu soukromníci za tři roky a osm měsíců postaví a následně ji budou 25 let provozovat. Řidiči by se po ní měli projet v říjnu roku 2024.