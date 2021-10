"Nemůžeme podpořit tento rozpočet (Babišovy vlády), protože bychom vědomě podporovali další růst inflace a zdražování," prohlásil předseda ODS. Ušetřit by chtěl na provozních výdajích státu. "Dal bych každému ministrovi za úkol, aby ve svém resortu našel provozní úspory ve výši šesti procent. Kdybychom tyto úspory měli, tak jsme schopni ten deficit rozpočtu skoro o 100 miliard snížit," řekl Fiala. Zopakoval, že jeho vláda nechce zvyšovat daně neboť zkrotit výdaje státu lze bez tohoto opatření.

Ze 125 miliard korun škrtů je to už jen 80 miliard korun. I ty jsou ale zcela nereálné. Tak razantní snížení schodku lze docílit jedině tvrdými škrty v investicích, na platech veřejného sektoru či v armádě. Jinak to provést nelze. https://t.co/IK95t7zigr — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 17, 2021

Schillerová na twitteru označila škrty plánované Fialou za "zcela nereálné" bez razantního omezení investic a platů ve veřejném sektoru. Šestiprocentní úspory na provoz přinesou maximálně pět miliard korun a rozpočtové provizorium bude znamenat mimo jiné to, že mzdy ve veřejném sektoru od Nového roku nevzrostou, uvedla ministryně.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula později v pořadu zapochyboval o tom, zda se šestiprocentní úspory podaří provést plošně ve všech resortech. Nebránil by se naopak zvýšení některých daní. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka skupiny KoroNERV Helena Horská na twitteru uvedla, že snížit schodek rozpočtu na čtvrt bilionu korun by bylo "střízlivě ambiciozní". Fialův plán na snížení schodku pod 300 miliard by se podle ní mohl povést v případě vyššího výběru daní díky růstu ekonomiky, ukončení covidové pomoci firmám nebo zrušení zvýhodněného jízdného pro studenty.

Úspory by se podle Fialy netýkaly mzdových nákladů, ale například neinvestičních nákladů, kde lze uspořit zhruba 20 miliard korun, nebo neinvestičních výdajů pro podnikatelské subjekty, kde by bylo možné ušetřit deset miliard.

"Piráti a Starostové měli představu, že by se dalo ušetřit nějakých 60 miliard korun, my jsme mluvili o až 100 miliardách," uvedl předseda ODS. "To bychom určitě měli," dodal na dotaz, zda chce rozpočtový schodek snížit pod 300 miliard korun. Fiala také řekl, že výdaje státu vzrostly za Babišovy vlády o 600 miliard korun, aniž se to projevilo na zvýšení kvality služeb státu.

Programové prohlášení Fialovy vlády bude obsahovat konkrétní cíle na celé čtyři roky, aby si lidé mohli zkontrolovat jejich plnění. Mezi cíle na čtyři roky patří snížení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ze tří na dvě, přičemž potraviny by měly patřit do snížené desetiprocentní sazby, uvedl Fiala. V současnosti platí kromě základní sazby DPH ve výši 21 procent ještě snížená patnáctiprocentní sazba, která se vztahuje právě na prodej potravin nebo na ubytovací a stravovací služby.

ČSSD s návrhem nesouhlasila

Vládní návrh rozpočtu, který připravilo ministerstvo financí, počítá po úpravách se schodkem 376,6 miliardy korun. S návrhem nesouhlasila koaliční ČSSD, která požadovala větší nárůst platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů i pracovníků v sociálních službách.

Prioritami rozpočtu jsou podle ministerstva financí investice za 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč nebo podpora vědy a výzkumu. Platy učitelů by měly příští rok meziročně stoupnout o 3,5 procenta, a příští rok tak průměrný plat učitele bude zhruba 47.000 korun. Rozpočet zároveň počítá s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč na 1967 Kč měsíčně.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem půl bilionu korun, ministerstvo financí jej ale očekává kolem 400 miliard korun. Loni skončil rozpočet se schodkem 367,4 miliardy korun.