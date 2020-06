Zemědělský výbor sněmovny totiž včera navrhovaný zákaz klecového chovu slepic nepodpořil. V klecích se již slepice nesmějí chovat třeba v Rakousku nebo v Německu. Přijetím obdobného zákazu by ovšem podle jeho odpůrců Česko přišlo o konkurenční výhodu.

„Jde o to, aby se nám nesmáli Poláci nebo Litevci, protože tím pádem by se naše vejce z neklecových chovů stala proti jejich klecovým cenově nekonkurenceschopná,“ řekl Deníku místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM). „Myslím si, že by se na to mělo jít tak, že by se zakázala klecová vejce v celé Evropě naráz,“ prohlásil.

Společné evropské řešení preferují i chovatelé. „Mělo by se o tom mluvit v rámci celé Evropské unie, abychom na tom byli stejně jako ostatní,“ uvedla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Kdyby drůbežáři museli klece zrušit dříve, požadovali by podle ní po státu kompenzace zmařených nákladů.

Podle ochránců zvířat by ale bylo čekání na společný postup Evropské unie chybou. „Věřím, že se nám takový přístup vyplatí i ekonomicky, protože naši chovatelé budou na evidentně nevyhnutelný celoevropský zákaz předem připraveni,“ uvedla Romana Šonková z iniciativy CIWF. „Věřím, že klecový chov slepic v Česku brzy skončí, protože nepatří do 21. století a do moderního zemědělství,“ dodal poslanec Jan Pošvář (Piráti).