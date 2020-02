„Konečné usnesení o novele zákona bylo vyblokováno hnutím ANO a všechny schválené pozměňovací návrhy na výboru byly smeteny pod stůl,“ informoval na Facebooku Jan Pošvář (Piráti), jenž předkládal návrh, který by chov v klecích zakázal od roku 2027.

V běžných klecích se v Česku slepice nechovají od roku 2012. Teď žijí ve větších, takzvaných obohacených klecích. Změna stála chovatele tři miliardy korun. Kdyby museli chovat všechny ptáky v šetrnějších chovech, odhadují náklady na dvojnásobek. Vajíčka by podle nich výrazně podražila.

„Náklady mohou být likvidační“

V Německu či Rakousku již slepice v klecích nechovají. „Ukazuje se, že producenti v těchto zemích neztrácejí svoji konkurenceschopnost,“ řekl Ondřej Částek z Institutu pro udržitelnost podnikání Masarykovy univerzity, autor analýzy dopadů případného zákazu klecových chovů v Česku. Podle něj by se změna vyplatila již při zdražení vajec o 20 až 40 haléřů za vejce.

Česko je nyní podle předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé soběstačné z 84 procent. V případě zrušení klecových chovů by se kvůli nákladům, jež mohou být pro menší firmy likvidační, podle ní mohla tuzemská produkce vajec snížit až o třetinu. „Soběstačnost třeba klesne na 60 procent,“ tvrdí Dlouhá.

„Analýzy ukazují, že zákaz je ekonomicky únosný,“ namítá Marek Voršilka ze spolku obránců zvířat Obraz. „Ať lidem nikdo netvrdí, že když to dokázali Rakušané a Němci, tak my to nezvládneme,“ dodal.