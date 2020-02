Takzvaným elektrošmejdům, kteří podvádějí důvěřivce při sjednávání smluv na dodávky energií, má odzvonit. Ministerstvo průmyslu a obchodu jim chce učinit přítrž novelou energetického zákona, kterou nyní projednává legislativní rada vlády.

Internet i telefony

„Nekalé a agresivní praktiky elektrošmejdů se v současné době objevují hlavně v internetovém obchodování a nabídkách po telefonu,“ řekl Deníku náměstek ministra průmyslu René Neděla. Podvodníci zneužívají i plné moci, kterou jim spotřebitel kvůli uzavření smlouvy o dodávce energie udělí.

Nově by zákazníci dostali možnost od smlouvy do 15 dní odstoupit, byla-li sjednána mimo obchodní prostory. Odstoupení by mělo být možné i v případě změny ceny či smluvních podmínek. Zprostředkovatelé by směli svou činnost vykonávat jen na základě oprávnění vydaného Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na dobu šesti měsíců.

Podle poslance Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se licence neměla dávat automaticky, ale pouze při pojištění profesní odpovědnosti a po úspěšném absolvování speciálního školení. „Mělo by garantovat alespoň základní orientaci v energetice, obchodu a legislativě spjaté s činností energetického zprostředkovatele,“ prohlásil Jurečka.

Tisíce stížností

Loni ERÚ řešil 14 259 stížností spotřebitelů, jichž bylo o šest procent více než v předchozím roce. Energetických aukcí, tedy zprostředkování změny dodavatele elektřiny či plynu, se týkala každá pátá stížnost.

Obdobné potíže s podvodníky úřady již dříve řešily u finančních poradců v případě zprostředkování spotřebitelských úvěrů. „V energetice jsou příčiny i důsledky rejdění zprostředkovatelů podobné. Neotálejme a použijme řešení, která už známe a která se v praxi osvědčila,“ uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO). Otázkou ale zůstává, kdy začnou navržená opatření platit. „Délku legislativního procesu nelze předjímat,“ dodal náměstek Neděla.