Ty se dosud počítaly jednou ročně na základě předchozí spotřeby. Dokud se ceny příliš neměnily, pro domácnosti to neznamenalo zátěž. Nyní by tedy při zachování dosavadního systému lidé museli čekat řadu měsíců i v případě, že by ihned zavedli úsporná opatření. „Kdyby se to promítlo až za tři čtvrtě roku či rok do faktury, bylo by to pozdě, a nebylo by to ani motivační,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.