"Po zhruba půlhodinovém vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici se přesunuje do domácí léčby," cituje server Macinku.

Macinka ČTK řekl, že Klaus dnes přednášel pro studenty Vysoké školy ekonomické, během přednášky se necítil dobře. Odjel proto na testy, které následně vyšly jako pozitivní. Vrátil se na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice, odkud se poté odjel léčit domů.

Bývalý prezident v minulosti opakovaně kritizoval vládní opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru. Bez zakrytých úst a nosu se také zúčastňoval nejrůznějších akcí - například oslavy výročí událostí spojených se 17. listopadem na Národní třídě.

"Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za A to nepovažujete za chybu a za druhé bych považoval za nedůstojné, kdybych dělal to, co dělá řada našich politiků, že se začne omluvat," odmítl se tehdy Klaus za své počínání omluvit.

V rizikovém věku

V lednu se exprezident zúčastnil jedné z demonstrací, kde dokonce vystoupil s projevem. "Už toho bylo dost! Zákazů, příkazů, plošných opatření. Je to první epidemie, při které nejsou izolováni nemocní, ale ti ostatní," řekl za velkého ohlasu demonstrantů. "Očkování nesmí být povinné, já sám, ačkoli jsem v rizikovém věku, očkovat se nedám," dodal.

Později v témže měsíci byl Klaus podle Blesku asi hodinu bez roušky v uzavřené restauraci.

Kvůli říjnovému vystoupení bez roušky před Obecním domem v Praze dostal exprezident na konci ledna pokutu deset tisíc korun od pražské hygienické stanice. Proti rozhodnutí podal odpor.

Svůj odpor proti vládním protiepidemickým opatřením Klaus v minulosti označil za formu občanské neposlušnosti. Koronavirus považuje za víc než pouhou nemoc a zneužití této nemoci za nástroj k přeměně světa. Své názory loni představil v knihách Karanténa a Karanténa 2.0.