Tlaková vlna vyrazila okna i na bejrútském mezinárodním letišti. Ještě několik hodin po explozi bylo slyšet sanitky, které přijížděly na místo tragédie ze všech koutů země a odvážely zraněné.

Podle AP jde o nejsilnější výbuch, který kdy Bejrútem otřásl. Město bylo přitom v letech 1975-1990 dějištěm občanské války, čelilo konfliktům se sousedním Izraelem a několika teroristickým útokům.

Mnoho obyvatel metropole podle agentury AP čekalo celou noc v nemocnicích po celém městě na zprávy o svých blízkých a další lidé se obraceli na záchrannou linku. Z přístavu, kde v úterý explodoval sklad s dusičnanem amonným, stále stoupá kouř. Hlavní ulice v centru jsou zasypány sutinami.

Libanonský ministr zdravotnictví Hamad Hasan agentuře Reuters řekl, že počet mrtvých dosáhl 78 a zraněných jsou téměř 4000. "Mnoho lidí se nadále pohřešuje. Lidé se ptají na své blízké, v noci je ale pátrání složité, protože nefunguje elektřina," prohlásil Hasan. "Čelíme skutečné katastrofě a potřebujeme čas, abychom zhodnotili rozsah škod," dodal.

Governor of Beirut says the extent of the damage is "huge" and he cannot control his tears.



Meanwhile, the Director General of the Lebanese Customs, Badri Daher says: “Tons of nitrate exploded at Beirut port.”pic.twitter.com/Pb7TLMM0rS