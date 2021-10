Příběhy kouzelníků a jejich schopností jsou pro mnohé předmětem pouze pohádek a legend. Na Novém Zélandu ale až do teď jednoho oficiálního měli. Jediný státem placený čaroděj byl však propuštěn. Osmaosmdesátiletý kouzelník, který se ve skutečnosti jmenuje Ian Brackenbury Channell, sloužil městu třiadvacet let. Měl dodávat „čarodějnické úkony a další kouzelnické služby“ za 16 tisíc dolarů ročně, tedy kolem 250 tisíc korun. Celkem si tak za své služby vydělal téměř 5,7 milionu korun, informuje britský zpravodajský server The Guardian.

Kouzelník je víc, než pouhý ministr

Ian Brackenbury Channell, který pochází z Anglie, se začal kouzelnictví a zábavě na veřejnosti věnovat krátce poté, co na Nový Zéland v roce 1976 přijel. Městská rada se ho snažila zastavit, ale veřejnost protestovala. V roce 1982 ho novozélandská asociace ředitelů muzeí umění (New Zealand Art Gallery Directors Association) jmenovala živicím uměleckým dílem. V roce 1990 ho pak tehdejší premiér Mike Moore požádal, zda by nezvážil nabídku stát se kouzelníkem Nového Zélandu.

Christchurch Council to stop paying The Wizard $16,000 a year after 23 years on the payroll https://t.co/VVtsglde2V pic.twitter.com/OSZsoYQXqs — Andrew Ducker (@andrewducker) October 14, 2021

„Obávám se, že váš um není k dispozici celému národu naší země,“ napsal Moore v oficiálním dopisu. „Navrhuji proto, abyste naléhavě zvážil můj návrh (…) bezesporu by se to týkalo oblastí kouzel, požehnání, kleteb a dalších nadpřirozených záležitostí, které jsou mimo kompetence pouhých ministerských předsedů.“

Od roku 1998 působil ve městě Christchurch, přivolával déšť v období sucha na Novém Zélandě i v Austrálii a pobíral za to plat. Rovněž obdržel medaili od královny Alžběty II. Setkal se však také s kritikou, zejména pak z důvodu nevhodných komentářů na adresu žen.

V dubnu v komediální televizní show New Zealand Today například prohlásil, že rád provokuje ženy slovy, že jsou vychytralé a „používají mazané triky, aby získaly hloupé muže“.

„Miluji ženy, neustále jim odpouštím, nikdy jsou žádnou neuhodil. Nikdy ženy nebijte, dělají se jim lehce modřiny. Řeknou to sousedům a kamarádům… a vy budete mít velké potíže,“ uvedl.

Nová doba žádá nová řešení

Rada uvedla, že kouzelníkovi zaslala děkovný dopis za jeho služby s tím, že jeho kontrakt ukončí, informovala mluvčí Lynn McClellandová. Dodala však, že čaroděj bude navždy součástí dějin v Christchurch.

Město se v současnosti vydává novým směrem. Bude podporovat svou diverzitu a lákat rezidenty, domácí i mezinárodní návštěvníky a nové podnikatele i kvalifikované migranty. Město se chce ukazovat v tom nejlepším světle jako diverzní, moderní místo. Podle mluvčí tak téměř devadesátiletý čaroděj do takového konceptu nezapadá.

„Z toho vyplývá, že jsem starý a nudný, ale nikdo jako já v Christchurch není,“ uvedl čaroděj. „Nemají mě rádi, protože jsou to nudní staří byrokraté a všichni mají rádi mě a ne je,“ dodal muž, který je známou tváří pro místní obyvatele. V posledních letech se však jeho veřejná vystupování omezila. On to vysvětluje tak, že za tím stojí městská rada, která neposlouchá jeho rady ohledně turismu.

„Jejich představa o našem městě nemá nic společného s autentickým dědictvím,“ uvedl podle serveru Stuff.co.nz. „To já jsem původní obrázek města,“ dodal s tím, že se město bude snažit reflektovat „jen obrázek byrokratů pijící latté v ulicích“. O úřednících také tvrdí, že nemají představivost.

„Když však zrušili jeho honorář, všichni se naštvali, kopli do vosího hnízda, je to veselé. Příštích několik měsíců bude velmi zábavných.“

Čaroděj však uvedl, že se bude stále na veřejnosti objevovat a bude si povídat s turisty a místními. Centrum umění v Christchurch na tento měsíc připravilo výstavu o jeho životě, kterou podporuje městská rada. „Nic se nezmění, pořád budu pokračovat. Abych přestal, to by mě museli zabít,“ vysvětlil.

Na dotaz, zda městskou radu za jejich rozhodnutí prokleje odvětil, že jim raději požehná. „Dávám dětem šťastné sny, lidem zdraví a chci pomoci byrokratům, aby se stali více lidmi,“ uzavřel.