„Je otázkou, zda obětovat originalitu a krásu středověkých hradeb vyšší bezpečnosti místa, kterou by šlo jistě zajistit ochrannými ploty. V každém případě by se zodpovědné úřady nad tím měly zamyslet,“ napsal Novi list.

Na z pevniny nepřístupném místě tragédie dítě vyzvedl námořník z Krku a převezl ho do vzdálenější, ale z břehu přístupné, lokality Šotobaterija, kde si vážně zraněné dítě převzali zdravotníci.

Podle serveru Sion1net k tragédii došlo v neděli v 19 hodin. Chlapec spadl z městské zdi nedaleko stejnojmenného města Krk na nepřístupná pobřežní skaliska. Nejdříve ho resuscitoval místní muž, který se v té době plavil nedaleko břehu, poté ho převzali záchranáři. Po převozu do nemocnice v Rijece těžkým zraněním ale podlehl. „Chlapec zemřel v pondělí kolem třetí hodiny ranní,“ uvedl pro deník Dnevnik policejní mluvčí Svemirka Miočić.

Je to to nejnavštěvovanější vyhlídka na ostrově Krk. Pravidelně se zde houfují turisté a fotí si historické ruiny ve fotogenickém zálivu při západu Slunce. V neděli v podvečer zde z pobřežních hradeb spadl jedenáctiletý český chlapec. I přes snahu záchranářů nakonec podlehl svým zraněním.

