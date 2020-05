Ve své době šlo o nejhorší španělskou lodní katastrofu za mnoho let. Bezprostředně při výbuchu zahynulo nejméně 16 lidí, o dalších 19 neměli záchranáři ve chvíli příjezdu tušení, kde jsou. Desítky lidí byly zraněny. Katastrofa si nakonec vyžádala 32 obětí.

K nebi se vznesla ohnivá koule

Podle očitých svědků se ohnivá koule vznesla až do výše půldruhého kilometru. Výbuch doslova rozerval jeden z tankerů, panamskou loď s výtlakem více než 19 tun, registrovanou pod jménem Petragen One. Jejím vlastníkem byla panamská společnost Willis. Kromě ní hořela v přístavu ještě druhá loď, španělský tanker Camponavia s výtlakem 4222 tun, který byl uvázán hned vedle Petragen One a patřil španělské státní ropné distribuční společnosti Campsa.

Těla mrtvých byla rozeseta po hladině zálivu, na níž hořely rozsáhlé ropné skvrny. Nad přístavem visel hustý oblak černého kouře a hodně z jeho 200 tisíc obyvatel raději ve strachu opustilo své domovy a ujelo do vnitrozemí. Hasiči a záchranáři bojovali vytrvale s ohněm a kouřem, avšak ještě více než osm hodin po první explozi hořely na moři stále ještě rozsáhlé ropné skvrny.

Katastrofa v přístavu Algeciras v Gibraltarské zátoce se zařadila k velkým ropným haváriím 70. a 80. let, jež bohužel dodnes tvoří stinnou stránku globálního obchodu s ropou a způsobují velké ekologické škody.

K výbuchu došlo při vykládce

Proč a jak k výbuchu došlo? Obě plavidla se nacházela u plovoucího mola čtvrt kilometru od petrochemické rafinerie San Roque. Podle španělské civilní stráže odstartovala katastrofa výbuchem na palubě Petragen One, která právě vykládala vysoce hořlavou uhlovodíkovou benzínovou frakci, tedy kapalnou chemikálii sloužící při výrobě benzinu.

Tuto teorii však podle dobového vydání deníku The New York Times zpochybnil člen jihokorejské posádky tankeru Petragen One, podle nějž došlo k prvnímu výbuchu ve španělském tankeru Camponavia a na Petragen One oheň přeskočil.

Zdroj: Youtube

Následky katastrofy byly v každém případě děsivé. Petragen One, původně japonský tanker pronajímaný Panamě, klesl na dno přístavu během několika minut. Také španělskou loď exploze roztrhla vedví, potopila se ale o něco později.

Na místě zahynuli španělští, japonští a korejští námořníci a také sedm španělských přístavních dělníků, jejichž džíp zasáhla rázová vlna po výbuchu.

Obyvatelé domů poblíž ropných zásobníků rafinerie byli evakuováni ze svých domovů. Policie také zastavila provoz na silnici mezi přístavem Cádiz na břehu Atlantiku a středomořským letoviskem Malaga, aby usnadnila příjezd záchranným složkám. Na záchranných pracích se kromě španělských týmů podílely i americké armádní vrtulníky z nedaleké námořní základny Spojených států v Rotě.

Přístavní úřady později konstatovaly, že většina členů posádek obou lodí byla v okamžiku výbuchu na palubě. Na Petragen One se nacházelo 29 členů smíšené korejsko-japonské posádky, na Camponavii 30 Španělů. Zachránit se podařilo těm, kdo stačili skočit do moře, uvnitř lodí však byly šance na přežití minimální. Ke konečnému součtu všech obětí došlo až poté, co potápěči prohledali trupy ležící v mělké vodě na dně přístavu.