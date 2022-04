A slavná Mrija se stala obětí těžkých bojů o ukrajinské letiště Hostomel. Výrazné poškození letadla ruskými vojsky potvrdily ukrajinské úřady koncem února. O pár dní později zveřejnily první fotky.

Jaderné hlavice dopravíme kamkoliv. Putin hrozí Západu novou raketou Sarmat

V prvních dnech po útoku státní zbrojní společnost Ukroboronprom na sociální síti napsala, že An-225 opraví. Nyní ale první analýzy ukazují, že spíše než o poškození je u Mrije na místě spíše mluvit o zničení. Podle odborníků, které oslovila americká televizní stanice CNN, jenž má v Hostomelu své reportéry, se letadlo do jeho původní předválečné podoby už nikdy vrátit nejspíš nepovede.

Bez čumáku

„Předek byl kompletně zničen. Zdá se, jakoby se dělostřelectvo trefilo přímo do něj. Výrazně jsou navíc poškozena také křídla a část motorů. Pokud by letadlo neutrpělo přímý zásah do čumáku, mohl být An-225 opravitelný,“ konstatovala Vasco Cotovio, reportér CNN, který trosky Mrije měl možnost vidět na vlastní oči.

Lépe je na tom pouze zadní část stroje. „Ocas byl uchráněn, má v sobě pouze několik děr, zřejmě po šrapnelech a kulkách,“ uvedl Cotovio.

Fotky z místa pak jeho slova dokazují. Na místě, kde byl dříve kokpit letounu, nyní zeje obří ohořelá díra.

Zdroj: Youtube

Nová Mrija

Jedním z expertů, který zpracoval analýzu škod, jež Mrija utrpěla, byl Andrij Sovenko. „Jde o leteckého experta, který pro společnost Antonov pracoval od roku 1987 a s letounem An-225 létal jako součást týmu techniků. Nyní na základě snímků a videí vraku stroje vytvořil podrobný soupis škod,“ uvedla CNN. Sovenko se osobně do Hostomelu zatím z bezpečnostních důvodů nedostal.

Odborník potvrdil zjištění amerických novinářů. „Nejhorší je poškození palubních systémů. Jejich případná oprava bude největším problémem. Všechny elektrické systémy či filtry použité ve stroji An-225 totiž pocházejí z osmdesátých let minulého století,“ vyjádřil se Sovenko pro CNN.

Zajistit stejné součástky, které ve stroji před válkou byly, je podle odborníka prakticky nemožné. „Už se nevyrábějí. Podle mě je vysoce nepravděpodobné, že by mohl být obnoven v původním stavu. Proto je i nemožné mluvit o opravě nebo rekonstrukci letounu. Spíše můžeme hovořit o vytvoření nové Mrije s použitím součástek, které mohou být z vraku zachráněny. Využít půjdou i díly, které byly vyrobeny v době, kdy se uvažovalo o stavbě druhého stejného stroje,“ poznamenal Sovenko.

I tento postup ale může narazit na řadu problémů. Podle něj totiž není v současnosti možné postavit letadlo na základě principů a postupů z doby před téměř půl stoletím.

Miliony či miliardy

To, že An-225 Mrija už nikdy nebude zcela stejný, jako před Putinovou agresí vůči Ukrajině, neznamená, že obnoven nebude. „Zachovaly se velké části křídel a klapky a zdá se, že utrpěly pouze drobná poškození. Nedotčeně vypadá také většina motorů a celý ocas má na sobě pouze šrámy od šrapnelů, takže je stále v přijatelné kondici,“ upozornila CNN.

Plazila se polem, syna táhla za sebou. Druhého mi Rusové zabili, vyprávěla žena

I kdyby se ale povedlo dát dohromady plán obnovy letounu, otazníkem zůstává cena. Podle vyjádření ukrajinské státní zbrojní společnosti náklady mohou dosáhnout tří miliard dolarů (téměř 66 miliard korun). „Cena bude záviset na tom, jak vážně jsou poškozeny části letounu, které nebyly zcela zničeny, a kolik bude potřeba nového vybavení. Velkou část peněz pak spolyká i certifikace. Odhaduji, že finální cena bude v řádu stovek milionů dolarů," konstatoval Sovenko.

Zůstane sen jen pouhým snem?

Odhady už ale brzy mohou být přesnější. Jak uvádí web Simple Flying, v těchto dnech na letiště Hostomel dorazila expertní skupina společnosti Antonov, aby poprvé vrak letadla Mrija, což znamená v překladu Sen, detailně prozkoumala. „Tým vyšetřovatelů společnosti Antonov, mezi nimiž je i pilot stroje An-225 Dmytro Antonov, je nyní konečně na místě, aby zaznamenal škody a vytvořil předběžný odhad ceny oprav," konstatoval Simple Flying.

Výsledky zatím nebyly zveřejněny. Pilot Antonov se ale se svým letadlem v podstatě při návštěvě Hostomelu rozloučil. „Smutek je nepopsatelný," vyjádřil se pro novináře.