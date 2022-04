Ruská prohlášení však podíl Ukrajinců na zkáze Moskvy nepotvrdila. Ministerstvo obrany pouze uvedlo, že křižník se potopil, když byl na rozbouřeném moři vlečen do přístavu poté, co na palubě explodovala munice, propukl požár a trup byl poškozen a ztratil stabilitu.

Na slova ruských představitelů už reagují lidé na sociálních sítích. Přestože je válka jinak událost nesmírně tragická, na některé z momentů často nelze reagovat jinak, než s humorem. Jak se od počátku invaze ukazuje, k tomu často sahají i samotní Ukrajinci. U potopení ruského křižníku, které současně znamená i velký propagandistický úspěch pro Ukrajinu, tomu není jinak.

Ruská válečná lodi... Křižník Moskva šel ke dnu, uvedly ruské tiskové agentury

Ruská vyjádření o vlečení lodi do přístavu vtipálkům například připomněla bizarní krádeže ruské vojenské techniky ukrajinskými farmáři, kteří na sociálních sítích od počátku invaze zveřejňují záběry, na nichž odtahují ruské tanky svými traktory. „Poslední snímek Moskvy," stojí u koláže zveřejněné na Twitteru.

Last picture of the Moskva. pic.twitter.com/n0OwTtShUG — Fred Wellman (@FPWellman) April 14, 2022

Obrovský ruský neúspěch se během dvou dnů stal doslova hitem internetu. „Vlajková loď ruského námořnictva Moskva je odtažena do Kyjeva," hlásí další vtipálci na sítích.

Russian navy flag ship Moskva being towed back to Kiev #Kiev #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/VXlR2cCqbE — 661AAC (@661_aac) April 14, 2022

O ruské námořní legendě přitom svět neslyší poprvé. Nechvalně Moskva proslula mimo jiné na začátku války na Ukrajině, kdy její posádka připlula ke strategicky důležitému ostrovu v Černém moři patřícímu Ukrajině. Obránci Hadího ostrova vzápětí z úst ruských okupantů uslyšeli slova: „Toto je ruská vojenská loď. Vyzývám vás, abyste složili zbraně a vzdali se. Vyhněte se krveprolití a zbytečným obětem. Jinak budete bombardováni.“

Ruská válečná loď dorazila do cíle

Ukrajinci však odmítli území vzdát bez boje a místo toho drze odpověděli: „Ruská válečná lodi: Jdi do p…le." Jejich odvahu i audio záznam události tehdy ocenil celý svět, výrok Ukrajinců prakticky přes noc zlidověl a mnozí si jej nechali potisknout i na oblečení.

Rusové, běžte se vycpat, nebáli se obránci Hadího ostrova. Padli do zajetí

Také na tuto událost si tak v souvislosti s potopením Moskvy lidé okamžitě vzpomněli. Komentáře se nezdržel například ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který na svůj twitterový účet napsal: „Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruská válečná loď, která měla jít do p…le, už dorazila do cíle."

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruská válečná loď, která měla jít do p…le, už dorazila do cíle. pic.twitter.com/RrE1n6hOTA — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) April 14, 2022

Není přitom jediným politickým představitelem, který na potopení ruského křižníku na sociálních sítích zareagoval. Česká senátorka Miroslava Němcová si podle svých slov na počest vojenského úspěchu Ukrajiny otevřela slavnostní víno.

Podle agentur se křižník Moskva potopil. Otevíráme láhev od skvělého vinaře z Moravského Žižkova. Rozprodal část svého archivu, veškerý výtěžek poslal na pomoc Ukrajině. Slíbili jsme si, že to bude víno na oslavu vítězství. Je čas na první láhev. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) April 14, 2022

Moskva se stala největší válečnou lodí potopenou v akci od zkázy argentinského křižníku ARA General Belgrano během války o Falklandy v roce 1982. Její zničení považují odborníci za tvrdou ránu pro prezidenta Vladimira Putina a za válečné vítězství Ukrajiny. Také proto se z něj radují zejména podporovatelé ukrajinských obránců, kteří už druhý měsíc bojují proti ruské agresi. „Válečná loď Moskva byla povýšena na ponorku," vtipkují na Twitteru.

The Moskva guided missile cruiser has been promoted to submarine. — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2022

Britský list The Guardian označil Moskvu za pýchu ruského námořnictva a nejprestižnější plavidlo nasazené ve válce s Ukrajinou. Podle americké CNN může mít její ztráta obrovský vliv na morálku ruských vojáků a vyvolá pochybnosti o bojových schopnostech Ruska.

„Obě vysvětlení potopení Moskvy naznačují možné ruské nedostatky – buď špatnou protivzdušnou obranu, nebo neuvěřitelně laxní bezpečnostní postupy a kontrolu škod na vlajkové lodi Černomořské flotily,“ uvedli analytici Mason Clark, Kateryna Stepanenko a George Barros z institutu Study of War.

Co se stalo s posádkou potopeného křižníku Moskva? O pětistovce lidí nikdo neví

Experti, které cituje CNN, jsou přesvědčeni, že potopení křižníku je tvrdou ranou pro národní hrdost Rusů. Přirovnávají ho ke zničení některých amerických bojových lodí během druhé světové války. „Vyvolává to otázky ohledně ruské námořní způsobilosti, a to deset let poté, co Putin oznámil, že se chystá obnovit schopnosti, morálku a profesionalitu ruského námořnictva," řekl CNN bývalý kapitán amerického námořnictva Carl Schuster.

Nit tak nezůstává suchá ani na samotném strůjci války na Ukrajině, Vladimiru Putinovi. „Prezident Putin se vrací z inspekce na křižníku Moskva," stojí u fotografie ruského prezidenta z roku 2015. Snímek pochází z doby, kdy Putin během své návštěvy Krymu usedl do batyskafu a vydal se do mořských hlubin.

Putin visiting his Cruiser Moskva pic.twitter.com/9R1iJhKhBY — Jonathanmcooper (@Jonathanmcoope1) April 14, 2022

O osudu posádky Moskvy přitom doteď není jasno. Na lodi se před potopením mělo nacházet asi pět set námořníků a mariňáků. Ruské ministerstvo obrany původně tvrdilo, že se evakuovali všichni. Podle zprávy ruské státní agentury TASS, která citovala nejmenovaný zdroj, byla posádka lodi dopravena do přístavu Sevastopol na Krymu.

S posádkou potopené lodě se dnes podle ruské agentury TASS měl setkat vrchní velitel ruského námořnictva Nikolaj Jevmenov. Lidé jsou podle něj naživu a hodlají dál pracovat v řadách námořnictva. Z ukrajinských zdrojů ovšem naopak přicházejí informace, že zkáza Moskvy si vyžádala lidské oběti.

Moskva byla podle americké stanice CNN vyzbrojena řadou protilodních a protiletadlových střel, stejně jako torpéd, námořních děl a systémů protiraketové obrany.