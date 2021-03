A právě díky vysokému počtu vakcinovaných už mohou britští epidemiologové analyzovat celou řadu dat, včetně těch nejdůležitějších: Klesá úmrtnost, počet nakažených a hospitalizovaných u očkovaných?

Zveřejněná čísla umožňují se s nadějí podívat do budoucnosti. Tato nepříjemná čísla v obou zemích jednoznačně klesají. Potvrdily to mj. i analýzy The Financial Times a týdeníku The Economist, které odpověď na výše uvedené otázky hledaly u nejohroženější skupiny lidí, tedy těch starších 80 let. V okamžiku, kdy byla v této skupině vakcinována jednou dávkou polovina lidí, začala čísla poměrně rychle padat.

