„Maminka si takovou smrt nezasloužila. Ve sklepě nebyla voda, elektřina, ani teplo. Všem nám byla nesnesitelná zima. Žili jsme jako zvířata,“ řekla pro Chabad.org dcera Larisa.

Jakákoliv chvíle strávená mimo úkryt byla pro ně plná rizika. U nejbližšího zdroje vody pořád hlídkovali dva ruští ostřelovači a z nebe neustále padaly bomby. „Pokaždé, když poblíž vybuchla další nálož, celá budova se otřásla v základech. Matka neustále opakovala, že nic podobného si nepamatuje ani z Velké vlastenecké války,“ pokračovala Larisa.

Vanda Semjonovna Obiedková se narodila v roce 1930 a bylo jí pouhých deset let, když do přístavního ukrajinského města Mariupol vtrhli okupanti. Ti v říjnu roku 1941 shromáždili židovské obyvatelstvo, včetně Vandiny matky, které následně popravili a pohřbili v masovém hrobě. Byly jich tisíce.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.