Britské ministerstvo obrany uvedlo, že dalším cílem ruských útoků se pravděpodobně stanou města Kramatorsk a Kosťantynivka. „Rozsáhlé raketové a dělostřelecké ostřelování i snaha o soustředění sil poukazují na návrat k tradiční ruské vojenské doktríně,“ upozorňují Britové.

Křižník Moskva, vlajkovou loď ruské černomořské flotily, zavážně poškodily plameny. „V důsledku požáru explodovala na křižníku Moskva munice. Celá posádka musela být evakuována, loď je vážně poškozena,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany k požáru na palubě plavidla, které zahraniční média často označují za „nejlépe vybavenou loď ruské černomořské flotily“.

Později ruské ministerstvo obrany oznámila, že se loď potopila. „Při tažení křižníku Moskva do přístavu ztratila loď vinou poškození trupu výbuchem munice stabilitu. Loď se následně s přispěním rozbouřeného moře potopila,“ cituje ministerstvo ruská agentura TASS.

Podle gubernátora Oděské oblasti Maksyma Marčenka zasáhly křižník ukrajinské střely. Toto tvrzení však nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Jižní velitelství ukrajinských ozbrojených sil později uvedlo, že se křižník začal potápět. Podle ruského obrany je naopak schopný plavby. „Výbuchy munice ustaly. Podnikají se opatření k odtažení křižníku do přístavu,“ uvedlo.

Určení současné polohy plavidla znemožňuje rozsáhlá bouře nad Černým mořem, podle satelitních snímků americké společnosti Maxar Technologie se však 10. dubna nacházelo severozápadně od krymského přístavu Sevastopol.

Křižník Moskva upoutal pozornost již na začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jeho posádka totiž vyzvala ukrajinské obránce Hadího ostrova, aby se vzdali. „Ruská válečná lodi, jdi do p*dele,“ odpověděl na výzvu jeden z Ukrajinců.

Boje pokračují v obleženém strategickém přístavu Mariupol, kde se ruské armádě dosud nepodařilo plně převzít kontrolu.

Rusko ve čtvrtek obvinilo ukrajinské letectvo, že vyslalo vrtulníky aby zaútočily na ruské vesnice nedaleko hranic s Ukrajinou. Kyjev ale taková obvinění odmítá.