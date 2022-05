Ukrajinské síly osvobodily z rukou ruských okupačních vojsk další obce v Charkovské oblasti na východě země - Rubižne, Bajrak, Čerkaski Tyšky a Ruski Tyšky, oznámil včera štáb. Také podle dnešního vyjádření expertů z Institute for the Study of War severně od Charkova ukrajinská protiofenziva úspěšně pokračuje v odtlačování ruských sil k rusko-ukrajinské hranici. Podle agentury Reuters by ukrajinský úspěch v regionu mohla znamenat posun ve vývoji války a ohrozit ruský postup.

Ukrajinský generální štáb už včera uvedl, že kvůli ztrátám se některé ruské jednotky z Charkovské oblasti stahují do Ruska. To je údajně případ 138. mechanizované brigády, která byla vyvedena z Ukrajiny do ruské příhraniční Belgorodské oblasti.

Putin se chystá na dlouhou válku

Americké zpravodajské služby podle novinářů BBC varovaly, že Vladimir Putin se na Ukrajině připravuje na dlouhou válku, přičemž ani vítězství na východě země nemusí konflikt ukončit. Ruský prezident by podle nich mohl sáhnout k „drastičtějším prostředkům“.

Vysoký představitel Pentagonu uvedl, že současná pozice Ruska je asi dva týdny pozadu oproti Putinovu plánu. Ruská armáda podle něj trpí ztrátami a nedosáhla žádného z hlavních Putinových cílů, píše web The Kyiv Independent.

Putin je diktátor, napsal prokremelský web. Příspěvky ze stránky rychle zmizely

Podle ruské tiskové agentury RIA Novosti okupační úřady Chersonské oblasti požádají Putina, aby region zahrnul do Ruska.

Ukrajina úspěšně zasáhla ruskou protivzdušnou obranu a zásobovací plavidla pomocí tureckých bezpilotních letounů Bayraktar, uvedlo britské ministerstvo obrany.

Boje na Hadím ostrově pokračují

Na Hadím ostrově pokračují boje, Rusko se v místě pokouší posílit své jednotky, uvedly britské zpravodajské služby. Pokud by invazní síly upevnily pozice na ostrově, mohly by ovládnout severozápadní část Černého moře. Pokud invazní síly upevní svou pozici na ostrově, mohly by podle britského ministerstva obrany ovládnout severozápad Černého moře.

Zásobovací plavidla Ruska mají v západní části Černého moře minimální ochranu poté, co se ruské námořnictvo po ztrátě lodi Moskva stáhlo na Krym.

Bombardování závodu Azovstal v Mariupolu pokračuje. „S podporou dělostřelectva a tanků podnikají Rusové útočné operace," píše ukrajinský generální štáb.

Podle poradce starosty Mariupolu Petra Adrjuščenka zůstává v ocelárnách nejméně stovka civilistů. „Kromě vojáků zůstává v krytech v komplexu nejméně 100 obyvatel. Hustotu útoků okupantů to však nesnižuje," řekl podle agentury Reuters.

Ukrajinská policie z Doněcké oblasti dnes oznámila, že tři lidé byli zabiti a další tři zraněni v důsledku akcí ruské armády. Informaci v tuto chvíli není možné ověřit.

Válečné ztráty

Rusko v bojích na Ukrajině přišlo již o přibližně 26 350 vojáků, 1187 tanků, 2856 obrněných vozidel, 199 letadel a 160 vrtulníků, odhadl generální štáb.

Ruské ministerstvo obrany dnes naopak vyčíslilo ukrajinské ztráty od 24. února na 807 dronů a 2 998 tanků a dalších obrněných vozidel. Ruské letectvo, raketová vojska a dělostřelectvo během uplynulé noci podnikly 500 náletů a ostřelování ukrajinských cílů a zničily mimo jiné 17 skladů zbraní, zabily více než 280 vojáků a u Hadího ostrova sestřelily další ukrajinský dron; celkem během noci podle ministerstva obrany zničily devět bezpilotních strojů.

Ukrajinský generální prokurátor citovaný televizí NEXTA uvedl, že od začátku války zemřelo na Ukrajině 226 dětí a více než 417 jich bylo zraněno.