Výbuchy zaznamenali novináři například v Charkovské oblasti, vzápětí je potvrdil také ukrajinský generální štáb. Při ostřelování v regionu byli údajně zabiti dva lidé a další dva byli zraněni, informuje Rádio Svoboda.

Rusko také údajně odpálilo rakety na ostrov Chortycja v Záporoží. Podle oblastní vojenské správy bylo v důsledku útoků zraněno osm civilistů. O incidentu informuje televize Nexta, informace o obětech v tuto chvíli nelze ověřit.

Nová fáze "operace"

V nynější fázi vojenské operace na Ukrajině hodlá ruská armáda převzít plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou, uvedl podle agentury TASS ruský armádní činitel. „Před ruskými jednotkami je ve druhé fázi speciální operace úkol spojit jih Ruska s Krymem pozemní cestou," uvedl podle ruské státní agentury RIA Novosti zástupce velitele Centrálního vojenského okruhu, generálmajor Rustam Minněkajev.

Ovládnutí jihu Ukrajiny poskytne Rusku další spojení s Podněstřím, odkud přicházejí zprávy o pronásledování rusky hovořících obyvatel, prohlásil Minněkajev. Podněstří je separatistická proruská republika v Moldavsku. Podněstří, které v roce 1990 vyhlásilo nezávislost na Moldavské SSR, sousedí s jihozápadní Ukrajinou. Kyjev se obává, že se Rusko chystá používat jeho území k provádění dalších útoků na Ukrajinu.

Jaderné hlavice dopravíme kamkoliv. Putin hrozí Západu novou raketou Sarmat

Tento záměr ostře odsoudilo jak ukrajinské ministerstvo obrany, podle kterého se jedná o ukázku ruského imperialismu, tak moldavská diplomacie, která Moskvu vyzvala, aby respektovala neutralitu Moldavska.

Ruské síly během čtvrtka dobyly v Donbasu 42 vesnic. Ukrajinské jednotky by je však mohly získat zpět, uvedla poradkyně šéfa prezidentské kanceláře.

Směrem k městu Izjum v Charkovské oblasti Rusové podle ukrajinského generálního štábu soustředí až 25 praporových skupin. Ruské jednotky v regionu údajně dosáhly hranic vesnice Dibrovne. „V Doněcké oblasti provádějí ruské jednotky útočné operace v oblasti města Zarične a Marjinka. Ukrajinská armáda svádí obranné boje v Luhanské oblasti o Popasnu," píše se v dnešním prohlášení.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil také uvedl, že ruské jednotky na okupovaných územích údajně způsobují umělou humanitární krizi ničením klíčových infrastrukturních zařízení a blokováním humanitárních dodávek. „Ruské jednotky blokují pohyb obyvatel a rabují, existují i případy střelby na civilisty a dobrovolníky," napsali zástupci Ukrajiny. Přednesené informace opět nelze ověřit nezávislými zdroji.

Posily na frontě

Podle vysokého představitele americké obrany citovaného americkou CNN Rusko pokračuje v posilování svých sil na východní Ukrajině, celkový počet jeho taktických skupin praporů se zvýšil na 85. Většina je nasazena na Donbasu. Podle Pentagonu má Ukrajina aktuálně v zemi více tanků než Rusko, informuje The Washington Post.

Ruská agentura Ria Novosti tvrdí, že se ruské jednotky zmocnily informací o všech zpravodajcích ukrajinské kontrarozvědky SBU, kteří působí v Chersonské oblasti. Získané dokumenty údajně obsahují jména a fotografie, píše britská BBC.

Odpor uvnitř Kremlu. Někteří členové ruské elity považují invazi za katastrofu

V Záporožské oblasti se dnes ráno zřítil letoun AN-26. Podle ukrajinských úřadů jsou na místě oběti. Po pádu letadla zemřel jeden člověk. Dvě osoby jsou raněné. K nehodě údajně došlo během technického letu. „Okolnosti se objasňují," informují úřady.

Photo from the crash site of the An-26 in the #Zaporozhye region. pic.twitter.com/dBPKUo6lEq — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022

Ve městě Lyman v Doněcké oblasti Rusové podle obránců ostřelovali místní nemocnici. Informuje o tom televize Nexta a připojuje video z místa. Zásah zařízení později potvrdil také guvernér Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Nemocnice po útoku začala hořet, zatím nejsou hlášeny oběti.

In #Donetsk region, the regional trauma hospital in the town of #Liman has been shelled. pic.twitter.com/aQvCsd2Nmw — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022

V Kyjevské oblasti bylo po osvobození objeveno už 1084 mrtvých civilistů, většina byla podle ukrajinských úřadů zastřelena ručními palnými zbraněmi.

Zkáza Mariupolu

Ukrajina se připravuje na zrušení blokády Mariupolu, kde však situace zůstává velmi napjatá. Ve městě na pobřeží Azovského moře ve čtvrtek Vladimir Putin sice nařídil zastavit útok na ocelárny Azovstal, v nichž se ukrývají místní obránci a civilisté, vzápětí však podle místostarosty města Rusové továrnu přesto bombardovali.

Fighting continues in the "Azovstal" area. pic.twitter.com/LTNVi8vDg1 — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022

Evakuace přeživších z Mariupolu jsou kvůli probíhajícím bojům podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové nesmírně obtížné. „Jen a pouze ruský prezident Putin může rozhodnout o osudu 100 tisíc civilistů, kteří jsou stále uvězněni v Mariupolu. A všechna úmrtí, která se stanou poté, budou také v jeho rukou," řekl agentuře Reuters mariupolský starosta Vadym Bojčenko.

Putin nařídil zastavit útok na Azovstal. Ocelárnu přesto bombardují, tvrdí úřady

Podle britského ministerstva obrany, které situaci na Ukrajině sleduje, Putin ve čtvrtek zřejmě nařídil blokádu oceláren Azovstal v Mariupolu namísto přímého útoku proto, aby uvolnil síly pro boje jinde na východě Ukrajiny. Přestože se ruská armáda nyní na Ukrajině soustředí na nové cíle, její síly stále pociťují dříve utrpěné ztráty. Ve snaze obnovit svoji bojeschopnost armáda posílá nefunkční vojenskou techniku na opravy do Ruska, stojí dále v hlášení britského ministerstva.

Na sociálních sítích se postupně objevují záběry zničeného přístavního města. Podle médií jde o důsledek nekonečného ruského ostřelování obytných oblastí.

This video, shot today, shows the unimaginable devastation in Mariupol caused by relentless Russian bombing of civilian areas.https://t.co/GtRfS2EszU pic.twitter.com/G7SRLsurHw — Cliff Levy (@cliffordlevy) April 21, 2022

Další video údajně z Mariupolu, ruský tank na něm vystřelí a krátce nato najíždí na minu.

A Russian T-72B3M tank struck a mine in Mariupol shortly after firing a round. pic.twitter.com/8UZrIKFzWp — Status-6 (@Archer83Able) April 21, 2022

Téměř tři čtvrtiny ukrajinskou vládou kontrolované populace Doněcké oblasti byly kvůli invazi vysídleny, prohlásil guvernér Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Zatímco před válkou v regionu žilo kolem 1,6 milionu lidí, od začátku ruské invaze se počet snížil na 430 tisíc. Informaci přinesl The Kyiv Independent.

V pátek večer byly vyhlášeny protiletecké poplachy v Luhanské oblasti, Charkově, Sumách, Poltavě, Mykolajivu, Čerkassy, ​​Černihivu, Kyjevě a Žytomyrské oblasti na Ukrajině.

Skutečné ruské ztráty?

Rusko podle televize Nexta zřejmě omylem přiznalo své skutečné ztráty na Ukrajině. Na prokremelském zpravodajském webu Readovka se údajně objevila zpráva o smrti 13 tisíc ruských vojáků a dalších sedmi tisíc pohřešovaných. Server se odvolával na zprávu z jinak uzavřeného brífinku ruského ministerstva zahraničí. Příspěvek byl následně smazán.

Přežila holokaust, Putina ne. Svědkyně nacistických hrůz se skrývala ve sklepě

Moskva do dnešního dne oficiálně přiznala pouze smrt 1 300 vojáků. Nově zveřejněná statistika by se blížila ukrajinským tvrzením o ruských ztrátách. Podle Ukrajinců už okupanti přišli o 21 tisíc bojovníků, není přitom jasné, z jaké části jde o mrtvé, zraněné či zajaté.

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia's Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9 — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022

Ukrajinská armáda podle svého prohlášení ve čtvrtek sestřelila tři ruská letadla (Su-34, Su-35, Su-25), tři vrtulníky (2 Mi-8 and 1 Ka-52) a devět dronů.