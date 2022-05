Ruská armáda znovu ostřelovala jihoukrajinské přístavní město Oděsa. V pondělí pozdě večer měly být na město vypáleny tři hypersonické střely Kinžal, které zasáhly „objekty turistické infrastruktury“. Zničeno údajně bylo pět budov, a to včetně hotelu v obci Zatoka nedaleko Oděsy.

Podle CNN zaútočily ruské síly i na nákupní centrum, na které dopadlo sedm střel. „Při tomto útoku zemřel jeden člověk a dalších pět utrpělo zranění,“ doplnila později ukrajinská armáda. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Oděsa se v posledních dnech stala terčem několika raketových útoků. Ostřelována byla i v pondělí během dne, a to v době, kdy do ní na neplánovanou návštěvu zavítal šéf Evropské rady Charles Michel. Jeho jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem tak muselo být přerušeno a oba politici se uchýlili do krytu.

Americké zpravodajské služby přitom předpokládají, že válka se stane daleko nepředvídatelnější a bude dál eskalovat. „Současný trend zvyšuje pravděpodobnost, že pokud bude Rusko na Ukrajině prohrávat, bude prezident Putin sahat k drastičtějším opatřením včetně vyhlášení stanného práva, přeskupení průmyslu a potenciálně k eskalaci vojenských akcí,“ uvedla podle CNN šéfka amerických tajných služeb Avril Hainesová, podle které „Putin čelí nesouladu mezi jeho ambicemi a aktuálními konvenčními vojenskými možnostmi Ruska“.

Situace v Mariupolu

Ukrajinský generální štáb ve svém pravidelném ranním hlášení uvedl, že ruská armáda stále útočí na východě země ve snaze získat plnou kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí. Pokračují boje o obce Vojevodivka, Toškivka, Nyžně a Kamjanka. „V důsledku ruského ostřelování zemřelo v Ukrajinou kontrolované části Donbasu šest civilistů,“ informovalo dále vedení ukrajinské armády. To současně varovalo před možností ruských sabotáží v závodech ukrajinského chemického průmyslu.

„V troskách pětipatrového domu, který se nachází v ukrajinském městě Izjum, byla nalezena těla 44 civilistů,“ oznámil gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Dům údajně zničili ruští vojáci v březnu, kdy obě strany sváděli o město, které je strategickým železničním uzlem, těžké boje. „Jde o další příšerný válečný zločin ruských okupantů proti civilistům,“ napsal Syněhubov na sociální síti Telegram.

Situace v ocelárnách Azovstal, poslední části strategického přístavu Mariupol pod kontrolou ukrajinských obránců, je i nadále kritická. „Máme tu asi 600 zraněných ukrajinských vojáků,“ přiblížil zástupce velitele pluku Azov Svjatoslav Palamar. „Kromě vojáků zůstává v krytech nejméně 100 civilistů. To však nesnižuje intenzitu útoků ze strany okupantů,“ napsal později na sociální síti Telegram poradce starosty města Petro Andrjuščenko.

Ruskými silami okupovanou Chersonskou oblast již opustilo 45 procent populace, informoval server Nexta s odvoláním na šéfa tamní regionální správy. „Okupanti rabují, znásilňují a zabíjejí. Civilisté tu nemohou zůstat. Jsou velmi vyděšení a nuceni opustit své domovy,“ konstatoval Hennady Lahuta.

Ruské ztráty

Od začátku invaze na Ukrajinu, kterou zahájilo před 76 dny, ztratilo Rusko přibližně 26 tisíc vojáků, 1170 tanků, 2808 obrněných vozidel a 199 letadel, oznámil ukrajinský generální štáb. Podobné informace však nelze nezávisle ověřit. „Podcenění ukrajinského odporu a plánování podle 'nejlepšího možného scénáře' vedlo k prokazatelným operačním selháním, která zabránila ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi oznámit na přehlídce ke Dni vítězství 9. května významný vojenský úspěch na Ukrajině,“ uzavřela ranní hlášení ukrajinská armáda.