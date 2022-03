Protiletadlová výstraha opět zazněla také v hlavním městě. Podle agentury Ukrinform ostřelovali ruští okupanti podolskou městskou část v samém centru Kyjeva.

Video shows results of Russian strikes on residential buildings in #Kyiv Podolsky district pic.twitter.com/zFbr6HzUUB — marqs (@MarQs__) March 18, 2022

Podle urkajinských úřadů byla zasažena pětipatrová budova, při útoku zemřel nejméně jeden člověk a několik lidí se zranilo. „Požár se podařilo uhasit," uvedla státní pohotovostní služba.

Na místo útoku dopoledne dorazil také kyjevský starosta Vitalij Kličko. V natočeném videu informoval, že si ranní ostřelování kromě jednoho mrtvého vyžádalo také devatenáct zraněných. Poškozeno je podle něj dohromady šest obytných budov a poničena byla také místní škola a školka.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.



According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.



Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Podle deníku The Kyiv Independent začala ukrajinská armáda pracovat už na třetí obranné linii Kyjeva.

Raketový útok u Lvova

Podle televizní stanice Ukraine 24 byly ráno v různých částech města Lvov slyšet nejméně tři výbuchy. Podle poradce ukrajinského ministra vnitra na okraji města vypukl požár. Ze západní části Lvova stoupal mohutný dým, který vycházel ze směru od letiště vzdáleného šest kilometrů od centra.

Starosta Lvova Andrij Sadovij uvedl, že ranním bombardováním nebylo zasaženo přímo letiště, ale budovy v jeho okolí. „Několik střel zasáhlo opravnu letadel, její budovy byly zničeny. Aktivní práce v závodě byly už dříve pozastaveny, takže zatím nejsou žádné oběti na životech. Na místě pracují záchranáři," uvedl starosta.

Rusko podle ukrajinských ozbrojených sil ráno odpálilo směrem k Lvovu celkem šest raket. Dvě z nich byly zachyceny systémy protivzdušné obrany. Okolí letiště zasáhly střely s plochou dráhou letu odpalované ze strategických bombardérů nad Černým mořem. Pokud se potvrdí, že šlo o ruský raketový útok, půjde o nejbližší úder na historické město Lvov od začátku války, upozorňuje stanice BBC.

Terčem masivního ostřelování je dlouhodobě město Sumy na severovýchodě Ukrajiny blízko ruských hranic. Aktuálně je bez dodávek elektřiny a vody. Šéf Sumské oblasti uvedl, že by se v regionu dnes mohly otevřít humanitární koridory. S přepravou lidí z oblasti do Poltavy v centrální Ukrajině mají pomoci evakuační autobusy a dodávky.

V důsledku ostřelování začal ve městě Sumy odpoledne hořet velký sklad barev. Na místě jsou hasiči.

Sumy: as result of shelling big paint warehouse caught fire. Approximate area of fire: 6000 m2. Firefighters on the site https://t.co/ersYbWJuMd #Ukraine pic.twitter.com/g4Xvy00Hzk — Liveuamap (@Liveuamap) March 18, 2022

Boje o Mariupol

Boje mezi Ukrajinci a okupanty dnes dosáhly centra obleženého Mariupolu. Ruské ministerstvo obrany uvádí, že ruští vojáci spolu se separatisty "utahují smyčku okolo města a svádí boje s nacionalisty". Mariupol, který má strategický význam, už řadu dní ruské síly silně ostřelují bez ohledu na civilní obyvatelstvo, jak tvrdí ukrajinské úřady. Rusové od počátku války jakékoli útoky na civilisty popírají.

V přístavní metropoli stále zůstávají lidé uvěznění pod vybombardovaným divadlem. „Záchranáři pokračují ve vyprošťování lidí z trosek. Podle předběžných informací nejsou žádné údaje o mrtvých. Existují ale informace o jedné vážně zraněné osobě,“ stojí v odpoledním prohlášení mariupolské rady, o kterém informovala agentura Ukrinform. Podle vyjádření prezidenta Zelenského jsou pod troskami stále stovky lidí. „Rusové zaplatí za tisíce srdcí zastavených touto válkou," sdělil.

Nové satelitní snímky od americké společnosti Maxar Technologies ukazují další oblasti Mariupolu, které byly zničeny ruským ostřelováním. Na jedné z fotek je vidět kolona aut jedoucích směrem na Berdaňsk. S největší pravděpodobností jde o evakuované obyvatele Mariupolu, kteří prchají z města humanitárním koridorem.

New satellite images of Mariupol show more of the destruction wrought by indiscriminate Russian bombing. Massive chunks of civilian homes blown apart are clearly visible. Cloud cover prevented images of destroyed drama theater. 3rd image shows line of cars evacuating. ?: @Maxar pic.twitter.com/s9Rd0VR8Dy — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 18, 2022

Evakuačními koridory se dnes z ostřelovaných měst na Ukrajině podařilo dostat 9 145 civilistů. Téměř pět tisíc jich bylo z Mariupolu. Dodávky humanitární pomoci do měst Balaklia a Izjum ale kvůli ruskému ostřelování vázly.

Nejméně dva lidé zemřeli a šest bylo zraněno po raketovém útoku na město Kramatorsk na východě Ukrajiny, uvedl šéf doněcké regionální správy Pavlo Kyrylenko. Kramatorsk byl jedním z prvních měst, na které se ruská armáda zaměřila, když byla před více než třemi týdny zahájena invaze na Ukrajinu.

Ukrajinská protivzdušná obrana zničila ruské bezpilotní letouny nad Oděsou, informoval v pátek večer na telegramu mluvčí operačního štábu vojenské správy Oděské oblasti.

Tvrdé střety na východě

V Luhanské oblasti byla podle ukrajnských úřadů ostřelována tři města, zasaženy byly desítky civilních budov. Ostřelována byla také nemocnice v obci Pryvillja.

Podle představitele samozvané separatistické Luhanské lidové republiky Eduarda Basurina Rusko nad Donbasem zřídilo bezletovou zónu. O zřízení této zóny nad západní částí Ukrajiny kvůli bezpečí civilistů dlouhodobě usiluje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. NATO však požadavek opakovaně odmítlo s tím, že by šlo prakticky o začátek třetí světové války.

Podle ukrajinské agentury Ukrinform ruští okupanti už dva dny drží ve sklepě policejní budovy zástupce administrativy města Nova Kachovka v Charkovské oblasti. Údajně je mučen, aby začal s vojáky spolupracovat, informaci však nelze nezávisle ověřit.

Válka může skončit ještě v březnu, oznámil Kyjev. Rusko vysílá podobné signály

Ukrajinský hasič zahynul a pět dalších bylo zraněno při útoku u Záporoží. Hasiči právě likvidovali následky předchozí palby, když začalo nové ostřelování. „Záchranáři vyjeli do obce Natalivka, kde po dřívějším útoku ruských jednotek vypukl požár. Tam na ně znovu zaútočili. Zranění jsou v nemocnici," informovala na Facebooku Státní pohotovostní služba Záporožské oblasti.

Rusko údajně také vybombardovalo školicí středisko pro jaderné specialisty, které fungovalo v jaderné elektrárně Záporoží. Informaci přinesla ukrajinská Agentura pro atomovou energii. „Centrum postavila Ukrajina s podporou Evropské unie. Nyní jsou to ruiny," stojí v prohlášení organizace.

No big updates in #Enerhodar for now, some #Ukraine government agencies are back to work in the city



NPP still has units 2 and 4 online, but now at half capacity



New photos from #Zaporizhzhia NPP education centre damaged by March 4th shelling were published#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/sXsWYLcVTt — Lumi (@qwolphin) March 18, 2022

Podle nezávislé Světové zdravotnické organizace už na Ukrajině došlo k 43 útokům na místní nemocnice, přišlo při nich o život minimálně dvanáct lidí a dalších 34 bylo zraněno, včetně zdravotníků. „Válka měla zničující důsledky pro zdraví ukrajinského lidu, následky potrvají roky nebo desetiletí," uvedli zástupci WHO. Zdravotnická zařízení obecně se podle organizace ve světě stávají terčem útoků čím dál častěji.

Obětí ruské invaze nejsou pouze lidé. Podle Interfax-Ukrajina Rusové ve čtvrtek večer stříleli na ekopark Feldman v Charkovské oblasti, kde žije více než 300 druhů zvířat. Zemřeli údajně dva orangutani a šimpanz.

Posily z Blízkého východu

Ruská armáda údajně nabírá posily z řad bojovníků ze Sýrie a Libanonu. Ukrajinský generální štáb odhaduje, že v nepřátelských řadách už působí okolo tisíce lidí z Blízkého východu. Posily měl poskytnout syrský prezident Bašár Asad a šiítská militantní organizace Hizballáh. Ukrajinská tajná služba už včera varovala, že žoldnéři budou chtít využít situace a nelegálně se dostat i do států Evropské unie.

O ruském verbování vojáků z jiných zemí informoval také prezident Zelenskyj. „Každý den zmenšujeme ruskou armádu. Ale stále má hodně vojáků, vybavení a rezervy,“ řekl.

Podle britských tajných služeb, které situaci na Ukrajině sledují, má ruská armáda čím dál větší problémy s logistikou. „Problémy s manévrováním, nedostatečná kontrola vzduchu a omezená mobilita brání Rusku dodávat vojákům i základní položky, jako je jídlo a palivo. K obraně vlastních zásobovacích cest také musí používat velké množství vojáků. To vše vážně omezuje útočný potenciál Ruska," stojí v prohlášení.

Podle statistik zveřejněných ukrajinskou vládou bylo od začátku války zneškodněno 14 200 ruských vojáků (opět není jasné, zda jde o mrtvé či zajaté bojovníky). Dále údajně Ukrajina zlikvidovala 450 ruských tanků, 93 letadel, 112 vrtulníků či 43 protiletadlových systémů. Informace není možné spolehlivě ověřit. Ruské síly od začátku invaze na Ukrajinu vypálily více než 1080 raket, uvedl v pátek vysoký představitel americké obrany citovaný CNN.