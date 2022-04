Asi hodinu po půlnoci byla slyšet varování před ostřelováním i ve Dnipru, Záporoží, Doněcku, Oděse, Charkovu, Poltavě či Mykolajivu. O několik hodin později se pak sirény rozezněly rovněž u Rivně, Ivano-Frankivsku, Žytomyru či Lvově na západě země.

Podle guvernéra Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého stojí za raketovým útokem v oblasti na západě země ruský letoun typu Su-35, který vzlétl z území Běloruska. Ukrajinský systém protivzdušné obrany čtyři rakety sestřelil, dodal Kozyckyj. Žádné další podrobnosti o útoku ve Lvově rovněž nezveřejnil.

Ruská invazní vojska se z většiny oblastí na severu země, kde se nachází také ukrajinská metropole, před časem stáhla. Svoje vojenské akce v poslední době soustřeďují zejména na východ země. Ruští vojáci se údajně aktivně připravují na novou ofenzivu, včetně přípravy běloruského území k odpálení raket směrem na východ Ukrajiny, informovala náměstkyně ukrajinského ministra obrany Anna Malarová.

Rusko nicméně začalo nanovo ostřelovat Kyjev a další města poté, co se ve čtvrtek v Černém moři potopil ruský křižník Moskva. Ukrajinské úřady oznámily, že vlajkovou loď Černomořské flotily zasáhly protilodními střelami Neptun. Rusko sdělilo, že na lodi vybuchla munice, nicméně neuvedlo, že by problémy způsobil cizí útok.

Nové útoky na Kyjevskou oblast včera potvrdili sami ruští představitelé, jako důvod uvedli údajné stoupající ukrajinské údery na ruské území. Ty Ukrajina popírá.

Posily na východ

Ruská armáda přeskupuje a posiluje své jednotky, nejaktivnější je ve směru na města Doněck a Slobožanske na východě Ukrajiny, uvedl dnes generální štáb ukrajinské armády. Rusové rovněž dál částečně blokují město Charkov a ostřelují ho dělostřelectvem. Informace zveřejňované ukrajinským generálním štábem nelze nezávisle ověřit, stejně jako informace poskytované ruským velením.

Charkovská prokuratura v sobotu uvedla, že při zásahu raketou v tomto severovýchodním ukrajinském městě byli zabiti dva civilisté a 18 lidí bylo zraněno.

V okolí města Izjum ruská armáda rozmístila až 22 taktických skupin a snaží se udržet dříve obsazené pozice. Do oblasti byly vyslány i další posily. Jak uvedl ukrajinský generální štáb, je pravděpodobné, že Rusové zintenzivní své akce ve směru na obce Izjum a Barvinkove.

Co se stalo s posádkou potopeného křižníku Moskva? O pětistovce lidí nikdo neví

I ve směru na Doněck se Rusové snaží udržet si pozice na obsazených územích. Své úsilí soustředí na obsazení měst Rubižne a Popasna v Luhanské oblasti a rovněž na plnou kontrolu nad Mariupolem. Snaží se obnovit své bojové schopnosti, doplnit zásoby munice a zlepšit svou taktickou pozici. Pokračují ale i v ostřelování.

Patová situace v Mariupolu

V Mariupolu stále zůstávají obklíčení ukrajinští obránci, kteří se odmítají vzdát ruským silám. Šéf Doněcké lidové republiky dnes uvedl, že ukrajinští bojovníci, kteří zůstanou ve městě, budou zlikvidováni. Na to reagoval prezident Zelenskyj slovy, že pokud mariupolští vojáci zemřou, ukončí Ukrajina veškerá jednání s Ruskem. „Pokud dojde ke zničení naší armády v Mariupolu, ukončíme všechna jednání. Nebudeme obchodovat s naším územím a našimi lidmi,“ citovala prezidenta Ukrajinska pravda.

Následující video z Mariupolu údajně ukazuje zraněné ukrajinské vojáky, kteří se skrývají poté, co ruské síly prolomily jejich pozice.

Intense battle footage captured by a Russian drone (DNR unit) at the Illich Metallurgical Plant in Mariupol. Wounded Ukrainian soldiers can be seen taking cover as Russian forces spear through Ukrainian positions. At 1:25, three Ukrainian soldiers are almost hit by bullets… pic.twitter.com/PeNwLSmOqf — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 16, 2022

Zkázu v přístavním městě ukazují také záběry, které zveřejnila mariupolská radnice. Na videu natočeném dronem jsou vidět zničené bytové domy ve čtvrti na východě města.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city's Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia's all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 16, 2022

Nové oběti ostřelování hlásí úřady v Poltavě, Severodoněcku a Lysyčansku. Podle guvernéra Luhanské oblasti Serhije Gajdaje byl v důsledku ruského ostřelování zabit jeden člověk, tři lidé se zranili. V Lysyčansku podle něj Rusové ostřelovali ropnou rafinerii. Po ranním útoku vypukl požár na ploše 5000 metrů čtverečních.

The head of the #Lugansk regional state administration, Sergei Gaidai, said that #Russia had again fired at an oil refinery in #Lisichansk. pic.twitter.com/NiFb9MhAMg — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

Ukrajinské operační velení na jihu země uvedlo, že situace v oblasti se vyznačuje zvyšující se agresí ruské armády. „Ruské síly se zoufale snaží udržet pozice na jižní frontě, nejhanebnější armáda světa ostřeluje civilisty v Mykolajivské a Chersonské oblasti," uvedli velitelé v tiskové zprávě.

Také uvádí, že ukrajinské síly způsobily za poslední den na jihu Ukrajiny ruským útočníkům další ztráty, zabito mělo být 76 vojáků, zničeny dva tanky a tři raketomety Grad. Informace v tuto chvíli nelze ověřit nezávislými zdroji.