Agentura AP napsala, že do přechodné vlády se dostaly osobnosti, které v uplynulých letech stály v čele boje proti koalici vedené Spojenými státy a bývalé vládě v Kábulu. Stejně jako mnoho členů budoucího kabinetu se i sám premiér Achund nachází na sankčním seznamu OSN kvůli své někdejší vládní roli z let 1996 až 2001.

Tálibán zveřejnil jména ministrů budoucí vlády více než tři týdny poté, co se v polovině srpna po překvapivé a bleskové ofenzivě zahájené po stažení zahraničních vojsk zmocnil celého Afghánistánu. V čele vlády bude Muhammad Hasan Achund, který patřil ke spolupracovníkům již nežijícího zakladatele Tálibánu mully Muhammada Umara.

Spojené státy jsou znepokojeny "vazbami a minulostí" některých osob jmenovaných radikálním islamistickým hnutím Tálibán do nejvyšších vládních pozic v Afghánistánu. Podle agentury Reuters to uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Upozornilo také na neúčast žen v přechodné afghánské vládě, kterou Tálibán představil v úterý .

