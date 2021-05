"Česku jako svrchovanému státu nikdo nebránil dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně. Ale pokud si místo toho vybralo cestu pašování, tak pašeráky je nutné potírat stejně jako piráty," zdůraznil autor. S odvoláním na nedělní projev prezidenta Miloše Zemana tvrdí, že "v podstatě přiznal", že v muničním skladu byly zbraně zakoupené bulharským obchodníkem, které nejspíše byly určeny pro Ukrajinu. Tedy tyto zbraně by se dříve či později ocitly na bojišti v Donbasu a byly by použity proti proruským separatistům.

"Za takových podmínek je jakákoliv rozvědka, která si váží sama sebe, prostě povinná překazit dodávku zbraní do oblasti konfliktu přímo u hranic země. Když izraelské zvláštní služby vyhodily do povětří íránské jaderné objekty a zabíjely íránské jaderné fyziky, fungovaly podle této logiky. A nikdo kromě Íránu za to Izrael nepranýřuje," poznamenal.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Současně upozornil, že nikdo z hromadně vyhoštěných ruských diplomatů, dokonce ani podle české verze, neměl s výbuchy z roku 2014 nic společného.

Špionáž, nebo drobná krádež

Připomněl, že za sovětských dob koloval vtip, že pracovníky sovětského velvyslanectví vyhošťují buď za špionáž, anebo za drobnou krádež v supermarketu. Vzhledem k růstu životní úrovně od sovětských dob se druhá příčina nejeví aktuální.

Jedna věc je, když diplomata přistihnou přímo při činu. Je jasné, že jej nelze uvěznit a soudit, protože existuje diplomatická imunita. Proto jej vyhostí. "To je všední chléb rozvědky, a pokud jsou vztahy mezi dvěma státy dost pevné a je oboustranný zájem je nepoškodit, jednotlivý špionážní skandál je nepokazí," píše profesor.

Zcela jiná situace podle něj nastává, když je diplomaty nutné vyhostit nikoliv proto, že je chytili při špionáži, ale z politických důvodů - aby se předvedlo, jak vážná je nespokojenost s počínáním druhé země. Jako je tomu nyní s Českem, anebo dříve bylo v případu Skripalových. Za sovětských dob byly případy, kdy z USA a Británie vyhostili více než 100 sovětských diplomatů najednou.

Eskalace konfliktu

"Češi dnes tvrdí, že 18 vyhoštěných bylo rozvědčíky, a ne diplomaty. Ruská strana to popírá. Hlavní věc ale spočívá v něčem jiném: ani za studené války dokonce ani hromadné vyhošťování diplomatů nevedlo k řetězové reakci a eskalaci. Ale teď se Česko nezastavilo na prvním vyhoštění a konflikt dále roztočilo. Nelze vyloučit ani přerušení diplomatických styků mezi státy, a to tím spíš, že Češi ohlásili záměr odebrat ruskému velvyslanectví nemovitost," upozornil komentátor.

Současně poukázal na to, jaké obrovské nemovitosti v centru Moskvy mají bývalé socialistické země: "Dostali je jako přátelé, ale teď je využívají protivníci z NATO - Spojené státy mají v Moskvě menší nemovitosti než Češi, Bulhaři či Poláci. Bude tedy co odebírat při odvetě."