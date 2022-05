USA informovaly, Kyjev pálil. Američané uvedli, jak to bylo s potopením Moskvy

V nedávno zveřejněném příspěvku Varšavského institutu, polského think-tanku zaměřeného na Rusko a bezpečnostní politiku, se uvádí, že ruská policie i bezpečnostní služby Gazpromu rychle zahájily vyšetřování úmrtí, k nimž došlo v Rusku. „Je možné, že někteří vysoce postavení lidé napojení na Kreml nyní zahlazují stopy po podvodech ve státních společnostech,“ píše se v příspěvku na stránkách institutu Russia Monitor. Jenže pro tuto teorii ani pro spekulace o násilném zapojení třetí strany neexistují žádné důkazy.

Smrt na dovolené

Bývalý vrcholový manažer a hlavní účetní ruského energetického gigantu Novatek s úzkými vazbami na Gazprombank Sergej Protoseňa byl 19. dubna nalezen oběšený na zahradě pronajaté vile v katalánském městě Lloret de Mar. Jeho manželka a dcera byly nalezeny v posteli s bodnými ranami na těle. Rodina ve Španělsku údajně trávila velikonoční dovolenou, uvedl místní deník El Punta Vui.

Po jeho boku byl objeven zakrvácený nůž a sekera, sdělila v reportáži televizní stanice Telecinco. Španělská policie vyšetřuje dva možné scénáře: buď ruský oligarcha zabil svou ženu a dceru a pak se oběsil, nebo byla zavražděna celá rodina a místo činu bylo později zinscenováno tak, aby vypadalo jako vražda a sebevražda. Podle listu El Punta Vui Protoseňa nezanechal žádný dopis na rozloučenou a na jeho těle nebyly žádné krvavé skvrny.

Protoseňův syn, který španělskou policii uvedl v pohotovost, když se mu nikdo z rodiny neozýval, v rozhovoru pro Daily Mail zpochybnil sebevražednou verzi a naznačil, že jeho otec byl zavražděn. „Miloval mou matku a zejména mou sestru Marii. Byla to jeho princezna. Nikdy by jim nedokázal ublížit. Nevím, co se té noci stalo, ale vím, že jim táta neublížil,“ prohlásil Fedor Protoseňa, který byl v době incidentu v rodinném domě ve Francii.

Rusko oslavilo Den vítězství. Putin přirovnal invazi ke druhé světové válce

Katalánská policie v provincii Girona pro CNN uvedla, že „hypotéza je i přes vyjádření syna nadále případem domácího násilí“. „Katalánská policie přijala prohlášení syna. Jiné hypotézy byly vyloučeny. Vyloučena byla také trojnásobná vražda,“ uvedl tiskový mluvčí policie. Úředníci také vyloučili, že by za úmrtími stála ruská mafie.

„Bohužel se v médiích objevily spekulace ohledně smrti, ale jsme přesvědčeni, že nemají nic společného s realitou. Doufáme, že španělské orgány činné v trestním řízení provedou důkladné a objektivní vyšetřování a vyřeší, co se stalo,“ uvedla společnost Novatek v prohlášení a dodala, že Protoseňa byl „skvělý člověk a báječný rodinný příslušník“.

Podobný průběh událostí

O den dříve učinila policie v Moskvě, která je od pobřežního města ve Španělsku vzdálená asi tři tisíce kilometrů, rovněž hrůzný nález. Vladislav Avajev, další milionář a bývalý viceprezident Gazprombank, společně s jeho manželkou a 13letou dcerou byli nalezeni mrtví ve svém luxusním bytě.

Ruská státní tisková agentura TASS informovala, že Avajev měl v ruce pistoli. Úřady ho podezírají, že svou ženu a dceru zastřelil a poté si vzal život. Zástupkyně moskevského Vyšetřovacího výboru Julija Ivanovová podle agentury TASS uvedla, že těla Avajevových objevil jeden z příbuzných poté, co jim řidič rodiny a chůva řekli, že se s nimi nemohou spojit telefonem ani se dostat do bytu, protože dveře jsou zevnitř zamčené.

Bývalý viceprezident Gazprombank Igor Volobujev, který nedávno odešel z Ruska na Ukrajinu, řekl CNN, že nevěří v Avajevovu sebevraždu. „Jeho prací bylo zabývat se privátním bankovnictvím, to znamená jednat s VIP klienty. Měl na starosti velmi velké množství peněz. Že by se zabil sám? To si nemyslím. Myslím, že něco věděl, a tak představoval nějaké riziko,“ sdělil Volobujev.

Incidenty se odehrály v rozmezí 24 hodin a předpokládaný průběh událostí je nápadně podobný. Protoseňa i Avajev byly navíc multimilionáři a oligarchové z nejvyšších kruhů ruského ropného a plynárenského průmyslu. Jejich úmrtí byla posledními v řadě záhadných úmrtí ruských oligarchů, především z energetického sektoru, k nimž letos došlo.

Viceprezident Gazprombanky utekl na Ukrajinu. Mluví o vraždách manažerů

Je tu ještě jeden starší a podobný případ. Dne 24. března byl nalezen mrtvý miliardář Vasilij Melnikov, šéf obří zdravotnické společnosti MedStom, spolu s manželkou Galinou a jejich dvěma malými syny ve svém mnohamilionovém bytě v ruském městě Nižnij Novgorod.

Všichni zemřeli na následky bodných zranění a na místě činu byly objeveny nože použité k vraždě. Děti byly zabity v dětském pokoji a Melnikovova manželka v ložnici. Melnikov si údajně v koupelně podřezal tepnu. Podle ruského deníku Kommersant vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Melnikov zabil svou jedenačtyřicetiletou ženu a desetileté a čtyřleté děti a pak sám sebe. Sousedé a příbuzní se této teorii brání uvěřit.

Podle ukrajinského média Glavred Melnikovova společnost trpěla obrovskými ztrátami kvůli západním sankcím. Další teorií tedy je možná konfrontace s bývalým obchodním partnerem. Podle zdrojů, na které se odvolává Kommersant, však policie v Melnikovově bytě nenašla žádné stopy po vnějším zásahu nebo boji.

Další podezřelé sebevraždy a nehoda

První úmrtí spojené s ruským Gazpromem se datuje do ledna, tedy ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Koncem měsíce údajně spáchal sebevraždu Leonid Schulman, 60letý vysoce postavený manažer Gazpromu. Vedle něj byl nalezen vzkaz, na jehož základě se policie domnívala, že zemřel sebevraždou, uvedla ruská mediální skupina RBC.

Poté byl 25. února v garáži svého domu v Petrohradě nalezen oběšený další bývalý manažer tohoto energetického gigantu Alexandr Tjuljakov, jak informoval ruský list Gazeta. Pracovník Vyšetřovacího výboru pro Leningradskou oblast řekl nezávislému ruskému listu Novaja gazeta, že na místě zjevné sebevraždy již pracovali forenzní specialisté, když přijeli pracovníci bezpečnostní služby Gazpromu, kteří místo činu uzavřeli a nechali policisty před domem. Jednašedesátiletý Tjuljakov pracoval pro Gazprom přibližně deset let a dříve zastával funkci náměstka generálního ředitele pro podnikovou bezpečnost a lidské zdroje.

O tři dny později byl v garáži svého venkovského sídla v Surrey v jižní Anglii nalezen oběšený na Ukrajině narozený plynárenský a ropný magnát Michail Watford. Podle deníku Daily Mail ho našel zahradník. Policie v hrabství Surrey uvedla, že okolnosti jeho smrti nebyly podezřelé, informovala BBC.

Jako poslední se nabízí případ Andreje Krukovského. Tento 37letý muž byl ředitelem lyžařského střediska Krasnaja Poljana, které se nachází nedaleko Soči. Ruský prezident Vladimir Putin tam prý opakovaně zval své hosty na lyže. Podle ruského listu Kommersant byl Krukovskij 2. května na túře, když se zřítil ze skály a zemřel.

Není to ale poprvé, co mizí ruští multimilionáři. V roce 2017 zveřejnil americký deník USA Today výsledky vyšetřování, podle nichž během tří let zemřelo nebo bylo pohřešováno nejméně 38 oligarchů.