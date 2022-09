V posledních měsících před královninou smrtí se mluvilo o jejích pohybových problémech, kvůli kterým byla nucena zrušit některá svá vystoupení, téměř až do konce života ale vykonávala všechny své povinnosti minimálně prostřednictvím online setkání. Zesnulá panovnice totiž byla známa tím, že tvrdě a ráda pracuje, a že je ochotna vykonávat svou službu britskému lidu za každých okolností.

Kvůli dlouhodobým zdravotním komplikacím však musela panovnice přijmout novou britskou premiérku Liz Trussovou (která do úřadu nastoupila pouhých pár desítek hodin před smrtí panovnice) právě na skotském zámku Balmoral, a nikoli v Buckinghamském paláci, jak bývá zvykem. Na Balmoralu královna strávila léto a původně se měla vracet na setkání s novou britskou premiérkou do Londýna, to už ale lékaři nedovolili.

„Královna zemřela dnes odpoledne pokojně na zámku Balmoral,“ uvedl ve čtvrtek večer Buckinghamský palác. Na půl žerdi byla spuštěna také vlajka na hradu Windsoru, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Po zveřejnění informace o smrti britské královny Alžběty II. začali lidé shromáždění před Buckinghamským palácem v Londýně zpívat národní hymnu. Zatímco byla vlajka spouštěna na půl žerdi, mnozí propukli v pláč, uvedla televize Sky News.

Krátce před oznámením o smrti panovnice se nad palácem objevila dvojitá duha. Jedna žena oslovená BBC vyjádřila naději, že jde o dobré znamení. Duha se podle BBC ukázala také na hradě Windsor, ale až po oznámení.

Británie má nového krále

Velká Británie má od dnešního dne nového panovníka. Králem se úmrtím Alžběty II. oficiálně stal její syn Charles, který bude od dnešního dne znám jako král Charles III. (Karel III.). Buckinghamský palác oficiální jméno následníka trůnu oznámil ve čtvrtek večer.

„Smrt mé milované matky, Jejího Veličenstva královny, je momentem obrovského smutku pro celou naši rodinu. Vím, že královnina ztráta hluboce zasáhla jak celé Spojené království, tak nespočet lidí po celém světě,“ vyjádřil se nový britský král.

K tragické zprávě se v projevu vyjádřila i nová britská premiérka Liz Trussová. „Královna Alžběta II. byla skálou, na které byla vystavěna moderní Británie. Zprávou o její smrti jsme zdrceni. Královna se dotkla milionů životů, byla milována po celém světě. Její život, život nejdéle vládnoucí panovnice, přesahuje naše vzpomínky. Dnešním dnem končí druhá alžbětinská doba a vstupujeme do nové éry. Králem se stává Charles III. A naše loajalita a oddanost mu bude patřit stejně jako jeho matce. Bůh ochraňuj krále,“ řekla emotivně Trussová.

Zprávu o úmrtí královny Alžběty II. dnes s hlubokým zármutkem přijal i český prezident Miloš Zeman. „Její služba monarchii, pokora a vznešenost zůstane v našich srdcích,“ uvedl.

Kondolence do Spojeného království posílají také další české osobnosti. „Jsem hluboce zarmoucen smrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Srdečnou a upřímnou soustrast královské rodině a britskému lidu a lidu Společenství národů,“ napsal premiér Petr Fiala (ODS).

Hlava Commonwealthu

Královna Alžběta II. byla od roku 1952 panovnicí Spojeného království (Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska) a mnoha dalších království a území a také hlavou Commonwealthu, skupiny 53 suverénních zemí, do níž patří mnoho bývalých britských území.

Královna, která byla téměř po celou dobu své dlouhé vlády mimořádně populární, byla známa tím, že se kromě ceremoniálních povinností vážně zajímala o vládní a politické záležitosti a zasloužila se o modernizaci mnoha aspektů monarchie.

V září 2015 překonala Alžběta II. rekord královny Viktorie (své praprababičky), která na trůně vládla 63 let a 216 dní, a stala se tak nejdéle vládnoucím britským panovníkem v historii. V únoru 2022 oslavila Alžběta II. své platinové jubileum - sedm desetiletí služby Commonwealthu. Stala se také druhým nejdéle vládnoucím panovníkem v historii lidstva, déle než ona vládl své zemi pouze francouzský král Ludvík XIV.

Po dobu vlády Alžběty II. zažila Velká Británie celou řadu společenských změn. Právě královnina věrná služba a popularita ale zajistila, že se v Británií udržela monarchie, a to stále za podpory většiny Britů.

Nečekaný nástup na trůn

Když se královna Alžběta II. narodila 21. dubna 1926 jako princezna Elizabeth Alexandra Mary, starší dcera prince Alberta, vévody z Yorku, a jeho manželky lady Elizabeth Bowesové-Lyonové, neměla na první pohled příliš mnoho šancí usednout na trůn. Její otec byl totiž až mladším synem krále Jiřího V. a počítalo se tedy, že na trůn nastoupí jeho starší bratr.

Koncem roku 1936 však její strýc, král Eduard VIII. abdikoval, aby se oženil s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. V důsledku toho se její otec, který po trůnu nikdy netoužil, stal králem Jiřím VI. a desetiletá Lilibet, jak se jí v rodině říkalo, se stala předpokládanou následnicí trůnu.

Přestože většinu dětství strávila podle serveru History s chůvami, princeznu Alžbětu velmi ovlivnila její matka, která jí vštípila zbožnou křesťanskou víru a také pochopení pro požadavky královského života. Její babička, královna Marie, choť krále Jiřího V., Alžbětu a její mladší sestru Margaret vzdělávala rovněž, a to zejména ve složitých pravidlech královské etikety.

Princezna studovala u soukromých učitelů s důrazem na britské dějiny a právo, vzdělávala se také v hudbě a naučila se mluvit plynně francouzsky. Vyškolila se jako průvodkyně dívek (britská obdoba skautek) a její celoživotní vášní se stali koně.

Jako královna chovala mnoho čistokrevných dostihových koní a často se účastnila dostihových a chovatelských akcí. Alžbětin slavný vztah k velšským corgiům plemene Pembroke začal také v dětství, během své vlády měla vlastnit více než třicet těchto psů.

Životní láska Philip

Princezny Alžběta a Margaret strávily většinu druhé světové války odděleně od svých rodičů v královském zámku na hradě Windsor, středověké pevnosti u Londýna. Přesto král nedovolil, aby jeho dcery odjely z válkou zkoušené země, a to ani po mnohačetných německých bombardováních Londýna. I s manželkou si uvědomovali, že jako královský pár musí zůstat v zemi, a podpořit obyvatele.

Právě toto rozhodnutí jim, i jejich dceři a následnici trůnu, zajistilo po Eduardově skandálu ohromnou podporu britské veřejnosti. Samotná princezna Alžběta pracovala pro britskou armádu jako automechanička a po celý život byla hrdá na to, že umí sama spravit auta.

Nejdéle vládnoucí panovníci: Alžběta II. drží druhou příčku, rekordmanem je muž

V roce 1942 král jmenoval Alžbětu čestnou plukovnicí 500 granátníků, pluku královské armády. O dva roky později ji jmenoval také členkou Tajné rady a Státní rady, což jí umožnilo jednat jeho jménem, když byl mimo zemi.

V roce 1947, krátce poté, co se královská rodina vrátila z oficiální návštěvy Jihoafrické republiky a Rhodesie, oznámila rodina zasnoubení Alžběty s řeckým princem Philipem, jejím bratrancem z třetího kolena (oba byli pravnuky královny Viktorie a prince Alberta) a poručíkem královského námořnictva. Zamilovala se do něj, když jí bylo pouhých 13 let, a jejich vztah se rozvíjel prostřednictvím návštěv a korespondence během války.

Ačkoli mnozí v královském kruhu považovali Philipa za nerozumnou partii kvůli jeho nedostatku peněz a cizí (německé) krvi, Alžběta byla odhodlaná a velmi zamilovaná. S Philipem se vzali 20. listopadu 1947 ve Westminsterském opatství.

Jejich první syn Charles (princ z Walesu) se narodil v roce 1948, dcera Anna (princezna královská) přišla na svět o dva roky později. Na svět nakonec přivedli celkem čtyři potomky, už po Alžbětině nástupu na trůn přišli na svět princové Andrew a Edward. Alžběta a Philip byli manželé mimořádně dlouhých třiasedmdesát let až do princovy smrti ve věku 99 let v dubnu 2021.

Královna Alžběta II. a princ Philip:

Korunovace královny Alžběty II.

Když se v roce 1951 zhoršilo zdraví její otce, začala ho Alžběta zastupovat při různých státních akcích. Po Vánocích strávených s královskou rodinou odjeli Alžběta a Philip na turné po Austrálii a Novém Zélandu a cestou se zastavili v Keni.

Právě v Keni byli 6. února 1952, když král Jiří VI. ve věku 56 let podlehl rakovině plic. Jeho teprvě pětadvacetiletá dcera se tak stala šestou ženou v historii, která usedla na britský trůn. Její slavnostní korunovace jako královny Alžběty II. proběhla 2. června 1953 ve Westminsterském opatství.

V prvním desetiletí své vlády, kdy se s rolí královny sžívala, navázala podle webu The Royal Household Alžběta II. blízký vztah s premiérem Winstonem Churchillem (prvním ze 13 premiérů, s nimiž během své vlády spolupracovala), přečkala zahraniční katastrofu v podobě Suezské krize v roce 1956 a podnikla řadu státních cest do zahraničí.

Královna Alžběta a princ Philip, vévoda z Edinburghu po korunovaci v roce 1953Zdroj: ČTK/PA/PA Wire

V reakci na ostrou kritiku v tisku přijala královna opatření k modernizaci své vlastní image a image monarchie, včetně toho, že v roce 1957 poprvé v televizi odvysílala svůj každoroční vánoční přenos.

Mezitím začalo probíhat vzdělávání následníka trůnu, jejího prvorozeného syna Charlese. V roce 1968 byl Charles oficiálně uveden do úřadu prince z Walesu, což znamenalo jeho plnoletost.

Večírky, nevěry, tajemství. Sestra Alžběty II. Margaret byla nešťastnou rebelkou

Stříbrné jubileum královny Alžběty II. v roce 1977, tedy pětadvacet let na trůnu, se ukázalo být světlým bodem v době ekonomických problémů. Alžběta, která byla vždy čilou cestovatelkou, si při této příležitosti naplánovala náročný program, během něhož urazila přibližně 90 tisíc kilometrů po zemích Commonwealthu, včetně ostrovních států Fidži a Tonga, Nového Zélandu, Austrálie, Papuy-Nové Guineje, britské Západní Indie a Kanady.

Přestože v řadě zemí se dodnes skloňuje oficiální vystoupení z Commonwealthu, královniny cesty a péče ohledně bývalých britských kolonií po dlouhá léta zajišťovaly, že tyto země v Commonwealthu udržela.

Alžběta II. a princ Philip v roce 2017Zdroj: ČTK/AP/Matt Holyoak/CameraPress

Královské skandály

Přestože popularita britské královny se vždy držela vysoko, za dobu své vlády musela ustát množství krizí. Od osmdesátých let dál je většinou způsobovaly členové královské rodiny.

Například v roce 1992, čtyřicátém roce vlády Alžběty II., se rozešli jak princ Charles a jeho manželka princezna Diana, tak princ Andrew a jeho manželka Sarah Fergusonová. Se svým manželem se rozvedla také princezna Anna.

V témže roce vypukl na hradě Windsor požár a kvůli protestům veřejnosti proti použití státních prostředků na obnovu královského sídla, souhlasila královna Alžběta II. s placením daní ze svých soukromých příjmů. Britské zákony to totiž nevyžadovaly, ačkoliv tak učinili i někteří dřívější panovníci.

V té době se její osobní majetek odhadoval na 11,7 miliardy dolarů. V rámci dalšího modernizačního opatření také souhlasila s tím, že v době své nepřítomnosti zpřístupní veřejnosti za vstupné reprezentační prostory Buckinghamského paláce.

Rozvody i požár způsobily takové zemětřesení v královské rodině, že je rok 1992 dodnes nazýván Annus Horribilis, tedy Rok hrůzy.

Hitlerovi byla trnem v oku. Královnu matku měl za nejnebezpečnější ženu Evropy

Životní dráha královny Alžběty II.Zdroj: DeníkDalší tragédie pro britskou královskou rodinu nastala o pouhých pár let poté. I přesto, že se Charles a Diana v roce 1996 rozvedli, zůstala Diana u britské (i mezinárodní) veřejnosti nesmírně populární. Její tragická smrt v následujícím roce vyvolala obrovský šok a zármutek, stejně jako rozhořčení.

Královna Alžběta II. totiž zpočátku držela rodinu, včetně princů Williama a Harryho, na Balmoralu mimo zraky veřejnosti, aby ochránila své vnuky, s nimiž měla vždy blízký vztah, před ohromnou mediální pozorností v době, kdy tehdy ještě teprve dospívající chlapci prožívali krutou ztrátu své matky. Její konání ovšem bylo veřejností vnímáno jako velmi necitlivé a královna byla široce kritizována v tisku. Nebývalý ohlas veřejnosti na Dianinu smrt ji nakonec přesvědčil, aby se vrátila do Londýna, pronesla o tragicky zemřelé Dianě projev, pozdravila truchlící a dovolila, aby nad Buckinghamským palácem vlála vlajka Union Jack (britská vlajka) na půl žerdi, což byl do té doby nevídaný výjev.

Moderní monarchie

Popularita královny a celé královské rodiny se v prvním desetiletí 21. století opět zvýšila. Ačkoli v roce 2002 oslavila královna Alžběta II. zlaté jubileum - 50 let na trůnu - smrt její matky (milované Královny Matky) a sestry na počátku téhož roku velké ceremonie zhatila.

Veřejnost si královna Alžběta II. získala také rozhodnutím z roku 2005, když dala souhlas s kdysi nemyslitelným sňatkem prince Charlese s jeho dlouholetou láskou Camillou Parker Bowlesovou.

V sedmé dekádě svého působení na trůnu stála Alžběta II. „v čele“ další královské svatby ve Westminsterském opatství, a to svatby prince Williama s Catherine Middletonovou v dubnu 2011. Vévoda a vévodkyně z Cambridge, kteří se pravděpodobně stanou příštím britským králem a královnou, pokračují v linii následnictví se svými dětmi, princem Georgem (narozen 2013), princeznou Charlotte (narozena 2015) a princem Louisem (narozen 2018). Oba jsou mimořádně populární a odhaduje se, že se popularitou dokázali vyrovnat právě i Alžbětě II.

Alžběta II. překvapila Británii. Chce, aby se Camille v budoucnu říkalo královna

Další královská svatba ve stejné dekádě už ale takovou radost do královské rodiny nepřinesla, a královně Alžbětě II. v konečném důsledku přinesla více trápení, nežli radosti. V květnu 2018 se princ Harry oženil s americkou herečkou Meghan Markleovou, rozvedenou míšenkou, jejíž přijetí královskou rodinou naznačilo, jak moderní se během Alžbětina dlouhého panování stala. Páru se v roce 2019 narodil syn Archie Mountbatten-Windsor a v roce 2021 dcera Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Na začátku roku 2020 ovšem Buckinghamský palác oznámil, že Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, již nejsou pracujícími členy královské rodiny. Součástí dohody podle americké CNN bylo, že manželé budou muset odstoupit od svých královských povinností, včetně vojenských jmenování, a nebudou již reprezentovat královnu.

Pár odešel do Spojených států amerických, a vzhledem ke sporům prince Harryho s britskou vládou ohledně zajištětní ochranky z peněz britských daňových poplatníků pro jeho a jeho manželku během pobytů ve Velké Británií, i kvůli pandemii koronaviru, se s nimi královna Alžběta II. nesetkala až do roku 2022. Dlouho se debatovalo o tom, že svou vnučku Lilibet, která se narodila v USA, již královna ani osobně nepotká, nakonec se ale očekávaného setkání dočkala alespoň jednou, a to v době oslav 70 let na trůnu.

Ztráta milovaného muže

Mnohdy se mluvilo o tom, že hlavní životní oporou královny Alžběty II. byla její jediná životní láska, manžel princ Philip.

Princ Philip, který neúnavně stál po boku své manželky a po většinu její vlády patřil k nejzaměstnanějším členům britské královské rodiny, odstoupil z královských povinností v roce 2017 ve věku 96 let. V témže roce oslavil královský pár 70 let manželství, čímž se jejich svazek stal nejdelším v historii britské monarchie. Philip zemřel v roce 2021 ve věku 99 let.

Po jeho smrti se královna Alžběta II. oficiálně přestěhovala z Buckinghamského paláce na hrad Windsor, kde je princ Philip pohřbený, a to právě proto, aby mohla být nablízku místu posledního odpočinku milovaného muže.

Poslední vůle prince Philipa zůstává tajemstvím. A tak to má být 90 let

V témže roce podle britských médií přišla o posledního potomka svého původního corgiho, čtrnáctiletá Willow byla po boji s rakovinou nakonec utracena. Byla jediným zbývajícím potomkem Susan, původního corgiho, kterého dostala tehdejší princezna Alžběta ke svým 18. narozeninám v roce 1944.

Zdravotní potíže

V posledních dvou letech královnina života se poprvé začalo mluvit o zdravotních potížích zdánlivě nestárnoucí panovnice. V říjnu roku 2021 strávila podle mluvčího Buckinghamského paláce královna noc v nemocnici, kde podstoupila „běžná vyšetření“. Podle vyjádření tiskového mluvčího královské rodiny byla v dobré náladě a následně odpočívala na hradě Windsor.

V únoru letošního roku oznámil Buckinghamský palác, že byla královna pozitivně testována na koronavirus a pociťuje mírné příznaky. Nemoc přečkala bez vážnějších zdravotních komplikací a své povinnosti plnila prostřednictvím online setkání.

Po dvou měsících se poprvé po téměř půl roce objevila na veřejnosti, když se připojila ke královské rodině a dalším hodnostářům na vzpomínkové bohoslužbě na počest svého manžela prince Philipa.

V červnu letošního roku se královna Alžběta II. měla účastnit řady akcí v rámci Platinového jubilejního víkendu, který byl oslavou její sedmdesátileté vlády. Nakonec se kvůli pokračujícím zdravotním problémům s mobilitou objevila pouze dvakrát na balkoně Buckinghamského paláce, a to při úvodním ceremoniálu Trooping the Colour, který se koná na počest narozenin panovníka, a následně při závěrečném dni oslav.

Přesto v posledních měsících před smrtí vykonala ještě několik veřejných vystoupení, například byla ve skvělé náladě zachycena při sledování dostihů.

Až do 8. září 2022 nic nenaznačovalo tomu, že by mohl být královnin stav život ohrožující. Právě ve čtvrtek 8. září bylo ale náhle oznámeno nejen zrušení nejbližších schůzek, ale i to, že královna je pod neustálým lékařským dohledem a že lékaři mají obavy o její zdraví.

Byť byly zprávy, které zveřejnil Buckinghamský palác, poměrně neurčité, že je situace vážná naznačila nejen vyjádření vrcholných britských politiků, a speciální vysílání BBC, ale především to, že za královnou téměř okamžitě do Skotska přijeli její nejbližší příbuzní, kteří byli u ní i v jejich posledních hodinách.