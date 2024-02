Informace o úspěšnosti jeho studentů Václava Horského mile překvapila. „Je to pro mě zajímavá zpětná vazba a povzbuzení nejen pro nás učitele, ale i pro žáky, když vidí, že to má smysl,“ zhodnotil Horský data, která porovnal Deník na základě čísel z Cermatu a serveru prijimacky.ai.

Nyní může čerpat z bohatých zkušeností. „To, co se mi osvědčilo, je 3D realita, dril, důslednost a disciplína. I když je to nepopulární, zatím jsem účinnější metodu nenašel,“ vysvětlil učitel ze Stonařova. Studentům se jeho nároky občas nelíbí a občas se bouří. „Já to ale dělám, protože mi na nich záleží,“ odpověděl matematik.

Moc dobře si uvědomuje, že jeho přísnost není populární. Když se ale jeho žáci dostanou na střední školu, vše docení. „Mám na ně nároky, píšeme každou čtvrtou hodinu písemky a žáci přesně ví, na co. Každou písemku si mohou opravit až na jedničku, mají nekonečně mnoho opravných pokusů. A když jednu písemku nepíší, musí si jí dopsat,“ vysvětlil svůj systém.

Učení matematiky přirovnal k jiným činnostem z běžného života. „To je jako se zuby. Ty si taky do běla nevyčistíte za týden, pokud je rok zanedbáváte. Mrkev taky nevypěstujete za pár dní. To je stejné, je potřeba pravidelná práce a výsledky přijdou. A ti žáci to zpětně ocení. Přijdou za mnou a říkají ‚Pane učiteli, byl jste hrozný, ale dneska jsme za to rádi‘,“ uzavřel Václav Horský.