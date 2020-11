Města a obce se musely přizpůsobit omezením, které s sebou přinesla koronavirová pandemie. Vánoční stromky proto nebudou rozsvěcovat v předem daný čas. Přesto chtějí svým obyvatelům dopřát slavnostní atmosféru a sváteční náladu. „Současná situace nedovoluje akce, které byly obvyklé v minulých letech. Chceme ale i tak sváteční atmosféru nastolit. Společné slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční on-line. Ale chtěli bychom všechny žďárské obyvatele přizvat k akci pojmenované Rozsvítíme naše město,“ řekla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Novinka spočívá v tom, že lidé každou adventní neděli po setmění postaví do okna zapálenou svíčku. „Dáme tak najevo, že myslíme v čase adventním na své kamarády, spoluobčany a přátele, se kterými se budeme s největší pravděpodobností setkávat jen v omezené míře,“ vysvětlila Řezníčková.

Žďár je připravený i na možnost, že vládní opatření skončí. Pro tento případ jsou nachystány adventní koncerty a také vánočním trhy. „I když se tak nestane, bude na náměstí stejně stánek s vánočním punčem a různými dobrotami. A budou tam znít i vánoční písně. Věříme, že lidé budou dodržovat hygienická opatření – rozestupy a roušky,“ podotkla žďárská místostarostka.

Vánoční putování na facebooku

Překvapení na dobu adventu připravila i jihlavská radnice. V krajském městě vypukne již tuto sobotu takzvané Vánoční putování. A potrvá až do svátků. „Vždy každou sobotu a středu bude na facebookové stránce Jihlavy zveřejněný jeden soutěžní příspěvek s aktuální výhrou. Do komentářů budou soutěžící moci zveřejňovat fotografie své výzdoby a zapojit se tak do soutěže. Více informací o soutěži zveřejníme koncem listopadu,“ oznámila Aneta Hrdličková z kanceláře primátora.

I v Jihlavě jsou připraveni na to, že by se situace mohla obrátit ve prospěch tradičních vánočních akcí. „V případě rozvolnění se budeme snažit pronajmout na náměstí alespoň část stánků s vánočním sortimentem. Dále budou na náměstí kromě vánočního stromu i soutěžní stromky ozdobené dětmi z jihlavských základních a mateřských škol. Z vánočního stromu se budou linout koledy, postaví se slaměný betlém a děti se mohou těšit i na Ježíškovu poštu,“ slíbila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

V Humpolci letos vsadili na podvečerní procházky. „V rámci první adventní neděle doporučíme tip na první procházku městem, kterou lidé mohou absolvovat v libovolný čas, ale nejlépe právě kvečeru. Budeme je směrovat k vývěskám, kde je tematická vánoční výstava humpoleckého muzea. To se vzhledem k okolnostem rozhodlo svou plánovanou vnitřní výstavu přesunout právě ven,“ vyjádřila se mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Trasu si mohou lidé zvolit podle vlastního uvážení. Mířit by ale měli k Hornímu náměstí, kde je již bude čekat rozsvícený strom. „Součástí Horního náměstí bude letos nově také betlém, který vytvořila Základní škola Hradská. Ten se do budoucna, doufáme, ještě rozroste,“ poznamenala Slavíková.

„Překvapením je také zvonkohra, která zazní poprvé právě na první adventní neděli v 16.40 hodin z věže evangelického kostela. Poté bude znít každý den ve stejný čas až do 26. prosince,“ dodala.

Na adventní procházku ulicemi města, tentokrát spojenou s rozhlasovou relací plnou vánoční atmosféry, zvou i v Jaroměřicích nad Rokytnou. Adventní vysílání se tam uskuteční tuto neděli od 16.30 hodin.

Loňský vánoční strom v Třebíči

V Třebíči se zase v první adventní neděli rozsvítí hned několik slavnostně vyšňořených ulic. „Rozsvěcení budeme on-line streamovat na městský facebook. Video bude natáčeno z městské věže. Tak lidé krásně uvidí rozsvícení Karlova i Martinského náměstí, Hasskovy ulice, Komenského a Masarykova náměstí. A doporučujeme stream sledovat i nadále, protože Třebíčany čeká ještě hezká vánoční novinka před divadlem Pasáž,“ pozvala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.