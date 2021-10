Veřejnost nemá se skupinkami mladých dobré zkušenosti. „Bydlíme v centru v Křížové ulici, šestiletý syn jde do Žabky koupit si limonádu, sušenky. Jde zpátky, je pronásledovaný pěti, šesti dětmi, a to jsou nadávky, vulgarita, co to máš, ukaž mi to,“ vyprávěl jeden z účastníků diskuze a pokračoval: „Žádný agresivní útok to není, ale ten kluk po dvou návštěvách prodejny tam nechce chodit, nechce chodit ani na náměstí.“

Na jeho slova reagoval ředitel Městské policie Jan Frenc. „Volejte policii,“ vyzval veřejnost. Vysvětlil, že hovory na linku 156 jsou nahrávané a vedoucí směny okamžitě dle GPS posílá na místo hlídku, která je zrovna nejblíže. Ta dojede na místo a hlásí, co se děje.

„Neexistuje, že by hlídka na místo po oznámení nevyjela a nebyla tam do deseti minut,“ prohlásil s tím, že když jsou strážníci vytíženi, mohou je v krajním případě zastoupit státní policisté a naopak. „Volejte 156 a když nebudete spokojeni s prací strážníků, volejte přímo mně,“ zopakoval Frenc.

Jiná žena z řad veřejnosti pak přiznala, že se bojí cikánských dětí. „Je to tři týdny, co mi skupinka asi osmi cikánských holek prokopla dveře u hospody, protože nedostaly cigarety,“ sdělila s tím, že policie přijela, ale kdyby tam měla jezdit vždy, když jí dívky vyhrožují, jezdili by tam strážci zákona pořád.

Problém je s těmi z ciziny

Na diskuzi přišli i Romové. Jeden z nich vyprávěl, že ho na střední škole kvůli jeho původu mistrové šikanovali. Další žena říkala, že dokázala slušně vychovat děti, které už jsou dospělé stejně jako ona mají zaměstnání. Problém podle veřejnosti není s Romy, kteří žijí v Jihlavě dlouhé roky, ale s těmi, co nedávno přijeli z ciziny. „I naši slušní cikáni se jich bojí,“ zaznělo z publika.

Strážníci se přitom setkávají už s nejmenšími dětmi. Ve školkách je vše formou pohádek, s vyšším věkem se přístup mění a deváťáci se pak setkávají s dívkami z ženské věznice, které jim vypráví, jak to chodí ve vězení a jak se tam dostaly. Údajně tato zkušenost zafunguje velmi dobře a know-how z Jihlavy přebírají strážníci z jiných měst.

Radní pro sociální oblast Dan Škarka vysvětlil, že možnosti města jsou omezené penězi a prostorem. Rád by v Jihlavě vybudoval komunitní centrum, které se bude soustředit na trávení volného času mládeže. Škarka ví, že zrovna v krajském městě Vysočiny by se mladí rádi věnovali hudbě. Vše je ale v současné době pouze ve formě myšlenky.

Zatím v Jihlavě fungují nízkoprahová zařízení Erko a Vrakbar, chodí tam mladí od šesti do šestadvaceti let. „Každé zařízení se zaměřuje na jinou skupinu,“ vysvětlila ředitelka jihlavské charity Hana Fexová s tím, že Erko cílí na malé děti, Vrakbar je pro děti od 14 let. Klienti řeší nejrůznější problémy od záškoláctví a spory s vrstevníky přes nefungující rodinu a špatné hospodaření s penězi až po nezaměstnanost a kriminální činnost. „Můžeme pomoci zprostředkovat kontakt s jinou službou, doprovázíme na úřady, k lékaři nebo k soudům,“ vyjmenovala Fexová, jak umí pomoci.

Výchova dětí

Velký potenciál pak je v asistentech prevence kriminality, kteří mohou jít do rodin a řešit výchovu dětí. Takovou pravomoc přitom nemají strážníci ani vedení města. Škarka si je přitom vědomý, že část dětí využívá anonymního prostředí. „Pokud dokážete identifikovat, ke které rodině patří, často stačí intervence u rodičů. Narážíme ale na skupinu rodičů, která to řešit nechce,“ vysvětloval.

Problém je, že rodiče dětí na ulici většinou nemají peníze na smysluplné trávení volného času. A když už je mají, tak je to nezajímá. Do diskuze se zapojil i Patrik Priesol z řad veřejnosti a připomněl, že hrát hokej za Duklu vyjde rodiče dětí na šestnáct tisíc za rok. „Na to nikdo nemá,“ povzdechl si s tím, že florbal v SK Jihlava stojí šest tisíc a drahé je i plavání a další sporty. „Slušnost není rozhodně otázka peněz,“ odpověděl opoziční zastupitel Jaromír Kalina, který se setkání zúčastnil mezi veřejností.

Lidé v centru přitom vnímají, že se lokalita mění k horšímu. „Jak centrum vypadá, to je otázka minulých deseti let a pořád to roste. Věřím, že to kulminuje a teď se to začne měnit. Poslední dobou se dějí kroky, aby se to změnilo, ale není to ze dne na den,“ vysvětlila Koubová. Kritiku, že vládnoucí koalice tři roky nic nedělala, odmítla. „První tři roky jsme se intenzivně věnovali otázce bydlení,“ připomněla.

Primátorka přitom nevidí jako něco nesnesitelného, když děti jezdí po náměstí na koloběžce nebo si tam hrají s míčem. „Když děti bydlí na náměstí, proč by si tam nezakopali s míčem? Samozřejmě nesmí rozbít okno. Co si děti dovolí na vesnici je něco, co se na náměstí už nepovažuje za přípustné,“ porovnávala.