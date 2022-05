A že jich tady je. „Odhadem se tady protočilo dvanáct set lidí. Ráno to vypadalo hodně špatně, ale hned jak se vyčasilo, lidé přišli. Akce se povedla nad rámec našeho očekávání. Je to naprosto skvělé. Všichni jsou po pandemické pauze hladoví po kultuře. A to je dobře,“ usmívá se Lenka Kremláčková z příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která akci pořádá.