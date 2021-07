Jiřík a Mařenka nejsou jména dvou dětí, které se ztratily třeba v lese, ale hračkoví průvodci putováním zaměřeným na nejmenší. Léto s Igráčkem je zároveň jedna z akcí podporovaných portálem Vysočina tourism v rámci kampaně Vysočina dětem 2021.

Jiřík a Mařenka jsou hračkoví průvodci putováním zaměřeným na nejmenší. | Foto: Vysočina Tourism

Akce spočívá v tom, že v rámci deseti víkendů čeká na děti na deseti místech spousta her a zábavy. Vždy to budou předem určené lokality, mezi které patří například třebíčský Alternátor, nebo hrad v Ledči. „První víkend události už proběhl dvacátého šestého června, takže už máme tři za sebou. Akce ale bude pokračovat až do dvacátého osmého srpna, kdy se uskuteční pomyslné finále v Outdoor festivalu Březová,“ upřesnila za portál Vysočina Tourism Martina Strnadová.