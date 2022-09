V Jihlavě aktuálně autobusy na naftu jezdí, je to kvůli výluce trolejí u hlavního nádraží. Rovner připustil, že by mohly v krajském městě jezdit i v příštím roce a to z úsporných opatření. Bylo by to však jen přechodné řešení, v druhé polovině roku 2023 má Dopravní podnik města Jihlavy začít odebírat bioplyn od lokálního dodavatele, který bude výrazně levnější než zemní plyn.