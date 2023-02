Petr Ryška.Zdroj: Deník/Martin Singr

Petr Ryška, primátor:

Konec Radniční restaurace nás mrzí a věřím, že v dohledné době to převezme někdo jiný. Já sám jsem občas chodil do Radniční restaurace na oběd, přišla mi celkem dobrá. I pro úředníky magistrátu to bylo fajn místo, kam si dojít na oběd.