Růžena NovotnáZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Růžena Novotná

70 let, důchodkyně, Humpolec

Covid jsem prodělala nedávno. Neměla jsem zrovna lehký průběh, byla jsem na tom docela špatně. Teď čekám, až uplyne doba, po které se budu moci konečně nechat očkovat. Nechci to chytnout podruhé. Mrzí mě zároveň, že to ode mě chytla vnučka. Byla jsem naštvaná. Nemohla kvůli tomu měsíc chodit do školy. Není to žádná sranda. Jinak doma mívám zapnutou televizi, abych věděla, co se kolem děje a co musím dodržovat.