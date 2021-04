Vedení měst slíbilo nápravu. Pomoc by mimo jiné mohlo i jarní blokové čištění ulic. Na některé autovraky jsou ale úřady krátké.

Vrak v Ledči nad Sázavou | Foto: Čtenář Deníku

Prázdná kola, ulomená zpětná zrcátka, propadlá STK, zaniklé pojištění či chybějící registrační značky. To jsou hlavní poznávací znaky aut, která několik měsíců či roky chátrají v ulicích měst po celé Vysočině. Aktuálně na to upozornila anketa Deníku Vysočina , jehož čtenáři poslali do redakce hned šestnáct tipů. Nejvíc (8) jich přišlo z Třebíče. Následovala Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku (4), Jihlava (2), a po jednom vraku si všimli ve Žďáru nad Sázavou a Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.