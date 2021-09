Markéta Báťová, 37 let, Brtnice, moderátorka

Jsem studentka, nevydělávám si a náklady mi hradí rodiče, takže situaci nedokáži objektivně posoudit. Nicméně záleží na okolnostech - kdo těch čtyřiatřicet tisíc pobírá, zda bydlí v nájmu, či ve vlastním domě… Když na ně dosáhne čerstvý absolvent vysoké školy, tak může být podle mě celkem spokojený, ale pro matku samoživitelku je to málo.

Andrea Petráková, 23 let, studentka, Pelhřimov

Nejde asi říci, jestli je to hodně, nebo málo, ale spíše kolik lidí z našeho kraje na tuto částku dosáhne. Trochu se obávám, že je to vyšponované manažerskými platy a reálná mzda obyčejných lidí bude hodně pod průměrem.

Ondřej Rázl, 31 let, PR manager, Havlíčkův Brod

Nedokážu říct jasné ano, nebo ne. Záleží na nárocích každého z nás. Všichni pořád říkáme, že máme málo, protože vyšší plat znamená i lepší životní podmínky. Zvyšují se ceny potravin a ostatních potřeb a služeb, třeba ceny nemovitostí. A pro rodiny, které na tuto částku často vůbec nedosáhnou, to může být problém.

Milan Šustr, 57 let, fotograf, Žďár nad Sázavou

Průměrná hrubá mzda na Vysočině je 34 034 korun měsíčně. Co si o tom myslíte? Je to hodně, nebo málo? Přečtěte si názory lidí, kteří v tomto kraji bydlí.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.