1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?

2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?

3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Dvořák, Dolní Cerekev

1. Po vyřešení akutních problémů spojených s krizovou situací, ve které ještě nikdo z nás nikdy nebyl, řešíme co nejrychlejší a bezproblémový přechod k „normální“ agendě. Snažíme se rychle přizpůsobit a našim občanům zajistit v rámci možností vše potřebné, což není vždy jednoduché. Problémem ale je nedostatek a konzistentnost informací o tom, jaká opatření budou v platnosti byť jen za týden. Fungování městyse ale musíme zajistit s mnohem delším plánem. Nejvíce se tedy potýkáme s neustále se měnícími podmínkami.

2. Děkuji a oceňuji všechny, kteří se snaží pomoci a používají zdravý selský rozum. Přeci jenom bych ale rád poděkoval pár skvělým lidem v Dolní Cerekvi, konkrétně Marii, Věře, Marii, Jiřině, Gabriele, Janě, Anně, Ireně, Ludmila, Marii, Marii, Milanovi, Olze, Jarce, Janě, Jarce, Květě, Petře, Julii, Monice, Marii, Blaženě, Vandě, Haně, Blance, Aleně, Marii, Matějovi, Standovi, Ivaně, Lence, Lukášovi, Lídě, Jirkovi, Aleně, Tereze, Láďovi, Pepovi, Dominice, Veronice, Láďovi, Pepovi, Petrovi, Julii, Martinovi, Janě a Haně a samozřejmě i jejím rodinným příslušníkům. Za pomoc v této nelehké době máte vy všichni náš obrovský obdiv a dík! A na závěr děkuji všem občanům, že respektují doporučená opatření a nařízení.

3. Z pohledu tiskových konferencí a PR záležitostí to vláda zvládá zcela určitě. Jedna věc je vydávat nařízení, i když tímto nezpochybňuji jejich význam, druhá věc je jejich konkrétní realizace a zajištění konkrétních opatření na nejnižší úrovni. K tomu ve své většině starostové neměli de facto žádnou oporu ani na úrovni státu, ani na úrovní kraje. Co si obce neopatřily většinou s velkými problémy samy, to neměly. Naštěstí máme v Cerekvi výborný tým, který funguje „v dobách míru“, o to více se to projeví v krizové situaci. Nevidím však důvod, proč některá opatření nebyla třeba i během 24 hodin projednána s těmi, koho se to týká. Pokud by vláda rozeslala jen 2 emaily na organizace Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí o uzavírání škol, zřizovatele by jim rovnou řekli, kde budou provozní problémy a tím bychom dokázali od nás z obecních úřadů spoustu chyb vychytat před jejich zveřejněním. Navíc bychom pak dokázali kroky vlády dál předat a vysvětlit. A nemuseli bychom čekat do půlnoci na tiskovku vlády s tím, jestli vůbec ráno můžeme do úřadu. Věřím, že jsme ale už teď na dobré cestě a společně to všechno zvládneme.

Odpověděl 30. 4. 2020