Osobnosti Vysočiny o druhém kole: Babiš strašil moc, s Pavlem se vrátí slušnost

Michal ŠmardaZdroj: Deník/ Redakce

Michal Šmarda, předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě, 47 let, Nové Město na Moravě

Jsem rád, že se nepotvrdilo rozdělení společnosti na města a vesnice. Republika volila jednolitě v malých i velkých sídlech. Nálada tomu bude odpovídat. Těší mě, že i v našem městě dopadly výsledky stejně. Volby dopadly tak, jak se dalo očekávat. Odpovídají průzkumům. Kampaň přitom byla tvrdá. Občas to vypadalo, jako by se mělo rozhodovat o tom, jestli by měla být válka. A snad skončí éra, kdy rozhodujeme o tom, jestli chceme Andreje Babiše. Měli bychom se posunout dál. Od Petra Pavla čekám, že k výsledku přistoupí s pokorou a nebude republiku dělit. Věřím, že své sliby bude plnit.