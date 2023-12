Vděk může člověk cítit za ledacos. A všechny odpovědi jsou naprosto správné. Přesvědčit se o tom můžete v naší anketě, ve které jsme s otázkou „Za co jste vděční?“ oslovili známé i běžné lidi napříč Vysočinou.

Daniela Jiroušková, 53 let, popularizátorka bezpečného houbaření, Zubří

Daniela JirouškováZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Tento rok nebyl na houbaření úplně silný. Oproti předchozím rokům se tolik hub neurodilo. Hlavně co se týče hřibovitých. Přesto mě potěšilo, že jsem našla pár vzácných kousků. To mě potěšilo. A vděčná jsem i za všechny skvělé duše, se kterými jsme se letos poznala. A potvrdila jsem si, že člověk není nikdy dost starý na to, aby nemohl začít se svým koníčkem.

Jaroslav Němec, 49 let, Maxijedlík, Daňkovice

Jaroslav NěmecZdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Jsem především vděčný za zdraví a za své blízké, se kterými se vídám. Těší mě, že mohu i jezdit po akcích, kde vystupuji. Ještě před pár lety totiž najednou nebylo něco takového vůbec možné. Nemohli jsme se nikde s lidmi a přáteli potkávat. Těší mě také, že se mi v pojídání podařilo vytvořit nové rekordy. K tomu však je potřeba i to zdraví. Tak doufám, že bude sloužit i v příštím roce.

Jan Krbec, 42 let, farář, Rokytnice nad Rokytnou

Jan KrbecZdroj: Se souhlasem Jana Krbce

Začal jsem před rokem studovat žurnalistiku a jedna z věcí, která mě naplňuje vděčností, je setkávání se svými o dvacet let mladšími spolužáky. Jsou to skvělí mladí lidé, se svými strachy a těžkostmi, ale hlavně ideály a vizemi. Energie, která z nich čiší, dodává energii i mně. Hned musím dodat, že vděčný jsem i za svoje farníky, kteří se pro mě stali skutečnou rodinou. Bez jejich podpory, společenství a smyslu pro humor bych těžko zvládal nejen kněžskou službu, ale také již zmiňované studium.

Tomáš Popela, 31 let, živnostník a kovář, Bohdalov

Tomáš PopelaZdroj: Se souhlasem Tomáše Popely

Tento rok hodně vyzkoušel moji vůli. Byl pro mě hodně náročný. Ale ustál jsem to a díky tomu se mi otevřeli nové možnosti spolupráce. Dostalo se mi ocenění za vystavované dílo na kovářské soutěži v Lipnici nad Sázavou. Velice potěšující pro mě je, že moje výrobky letos putovali do devíti státu světa. Je to pro mě velmi motivující. Jsem vděčný všem, kteří mě podporují a nechávají si ode mě zhotovit drobná i velká díla.

Miroslav Marek, 61 let, prezident Agentury Dobrý den, Pelhřimov

Miroslav MarekZdroj: Se souhlasem Miroslava Marka

Jsem vděčný za zdraví svých blízkých, za každou veselou chvilku s nimi, ale také za postcovidový návrat návštěvníků do našeho pelhřimovského Muzea rekordů (není to lehké!). Jsem vděčný za každého člověka, který je radostný, nenadává, nešíří chmury a zvěsti, které mu kdosi s nedobrým úmyslem podsunul. S těmi se chci potkávat i v roce 2024.