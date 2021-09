Aleš Říman.Zdroj: se souhlasem Aleše Římana

Aleš Říman

Věk: 38 let

Škola: Gymnázium Havlíčkův Brod

Nikdy jsem se s tím jako gymnaziální učitel nesetkal. Kdysi na učňáku jsem jednoho agresora musel rafinovaně urazit, slušně a opisem, a on byl 25 minut v klidu, protože přemýšlel, co jsem mu vlastně řekl. Dneska bych se s ním zkusil domluvit, osobně. Ale nepředpokládám, že by mě na maloměstském gymnáziu něco podobného potkalo. Až se tak stane, sbalím si věci a půjdu do penze.