Martin Olejník, 29 let, provozní ředitel, Jihlava

Martin Olejník.Zdroj: Foto se souhlasem Martina Olejníka

Změna času mi nějak nevadí, nepociťuji ji. Jsem rád, když je v létě déle světlo. Jelikož jsem ale ještě nezažil, že by změna času nebyla, nedokáži říct, zda je to s ní lepší nebo horší. Jediné, co je na změně času aktuálně nejméně příjemné, je přeřizování hodin, které se na nový čas nenastaví automaticky.