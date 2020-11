„Rádi bychom tak navázali na obdobný počin z minulého roku, kdy píseň zazněla současně na téměř padesáti komerčních i nekomerčních rádiových stanicích. Letos na jaře v první vlně nemoci Covid-19 jsme se připojili k iniciativě veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a České televize, a z našich amplionů zněla píseň Není Nutno Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře," vysvětlil mluvčí města Radovan Daněk.

Ikonická píseň zazní z městských amplionů patnáct minut po páté hodině odpolední.

Zdroj: Youtube

Vedení města souhlasí s myšlenkou spolku, že zejména v této nelehké situaci, ve které se vlivem další vlny pandemie Covid-19 ocitáme, je důležité nezapomínat na události související se 17. listopadem 1939 i 1989, zejména pro jejich význam a symboliku. „Hledali jsme proto cestu, jak lidem umožnit tento den uctít a oslavit a především předat dětem a mladé generaci odkazy, které s tím souvisejí. Třeba právě zvuk amplionů se známou písní přiměje rodiče vysvětlit dětem, co to vlastně slavíme za svátek. Pojďme mluvit s dětmi o tom, co je opravdu důležité, pojďme zavzpomínat na tu dobu a pojďme si říct, že pravda a láska a také vztah k vlasti a k občanství jsou hodnoty, které je potřeba udržovat. Je potřeba o nich s dětmi mluvit a je potřeba o nich mluvit jako o základu naší společnosti. Pokud o tyto hodnoty budeme pečovat, tak nám bude dobře,“ přemítala primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Celorepublikový organizátor akce, spolek Díky, že můžem, již sedmým rokem pořádá oslavy Korzo Národní 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Spolek se skládá ze studentů a mladých lidí, kterým život ve svobodě a demokracii nepřipadá jako samozřejmost, a proto chtějí tyto hodnoty a principy připomínat a dále na nich stavět.