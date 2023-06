I tak se zdá, že je aut na náměstí v Telči, městě UNESCO, poněkud hodně. Podle starosty Vladimíra Brtníka je vše v pořádku. „Můžeme se jít podívat, co je to za auta. Jsem přesvědčený o tom, že za skly najdeme parkovací karty. Těch jsme vydali více než kolik je parkovacích míst,“ vysvětluje.

V tu chvíli přijíždí do Hasičského domu pracovat instalatéři. Ti kartu nemají, ale je jasné, že si nářadí neponesou z parkoviště, třeba to v místě bývalého zimního stadionu je pár stovek metrů odsud. „Je diskuze, co je dopravní obsluha. Když si ale žák zušky potřebuje odvést akordeon, určitě nikdo nic rodičům nepoví, když tam přijedou autem,“ míní starosta.

V Telči mají jednoho strážníka, toho ale nechce vedení města úkolovat tím, aby jen rozdával pokuty. „Stále apeluji na občany, abychom se chovali slušně. Když sedím na zahrádce a vidím tam mladého kluka, který přijede na motorce na zmrzlinu, tu si dá a zase odjede, co můžu dělat,“ krčí rameny Brtník.

Sám přitom jde příkladem a parkovací kartu nemá. Čtyři měsíce v létě prostě na náměstí nejezdí. „Když za mnou někdo přijde a říká, že potřebuje parkovací kartu, protože tu pracuje, já řeknu, že tady taky pracuji a parkovací kartu nemám. Tím diskuze končí a je to tak dobře,“ usmívá se hlava města. Parkování v létě na náměstí přitom dle jeho slov rozmlouvá třeba i primátorovi partnerského města Šaľa.

Zdroj: Deník/Martin Singr

S letním režimem nemají problém ani turisté. „Věděli jsme, že na náměstí nesmíme, tak jsme zaparkovali kousek odsud,“ říká návštěvnice Eva Bílková a dívá se směrem k bývalému zimním stadionu. „Vítám to, že v létě na takové krásné náměstí auta nesmí, klidně bych jim zakázala vjezd celoročně,“ dodává odhodlaně.

Parkování v Telči přitom není drahé, konkrétně v místě, kde býval zimní stadion, je první půlhodina zdarma, pak dvacetikoruna na hodinu. „Celodenní parkování v Telči je za osmdesát korun s výjimkou centrálního parkoviště Na Sádkách, tam je to sto korun,“ informuje Brtník. „Nepřijde mi to tak velká částka. Všichni víme, co dnes stojí zmrzlina. Ale chápu, že kdyby sem někdo jezdí do zaměstnání dvacet dní v měsíci, může to být hodně,“ přitakává. Například zaměstnanci radnice tak parkují Na Korábě, kde je to zadarmo a pak jdou do práce pět minut pěšky.

Radnice se podle starosty snaží parkovací místa přidávat, při každé revitalizaci sídlišť navyšuje počet stání, někdy i dvojnásobně. Nová místa vznikají i při dalších ivesticích ve městě. Zatím to stačí, mimo jiné díky tomu, že se na sídlištích střídají obyvatelé bytů s těmi, co do Telče jezdí za prací.

Parkovací místa dosud chybí třeba u polikliniky, u pošty nebo u základní školy. „Můžeme říct, že třeba u polikliniky bude parkování jen na dvě hodiny. Pak ale musíme lidem, co tam dosud parkují celý den, ukázat, kde mají stát. Nemůžeme jim říct, že to je jejich problém. Nabídneme jim místo, které bude zdarma, ale bude třeba o čtyři sta metrů dále. S tím nic nenaděláme, budou muset ráno vyjet o minutu dříve,“ uzavírá starosta.