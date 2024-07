Připomněl ale, že řidičů je málo a taková nabídka šoféry z jiné firmy nepřetáhne. „Když je někdo spokojený tam, kde je, tak jako já například, tak tam není nic, co by mě ohromilo, že bych si řekl, jdu tam, to je pecka,“ vysvětlil a zopakoval, že nabídka je solidní, ale on nemá důvod změny.

Podobně inzerát zhodnotil i další řidič Marek Řezáč, podle něj může být nabídka pro řidiče zajímavá. „Mzdové ohodnocení je tak nějak v republikovém průměru, výhoda je přenesení finančních závazků předchozího zaměstnavatele, jako penzijní spoření, pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli,“ vyjmenoval.

Řezáč si na rozdíl od Matějky myslí, že někteří řidiči přejdou od stávajícího dopravce k novému. „Důležitý pak je i přístup nadřízených, dispečerů, při řešení třeba nějakých problémů, volna a podobně. Příjemný kolektiv je dnes pro spousty lidí důležitý, stejně tak osobní přístup a solidní zázemí,“ řekl.

Konkurenční Icom transport, kterého Busem na Jihlavsku vystřídá, nabízí zájemcům o řízení autobusu průměrný plat přes šestačtyřicet tisíc plus stravné, zajímavým benefitem je cestování firemními autobusy pro členy rodiny zdarma.

V Dopravním podniku města Jihlavy si řidič při klasickém rozvrhu směn, který počítá se čtyřmi směnami o víkendu a sedmi hodinami přesčasů, vydělá třiačtyřicet až pětačtyřicet hrubého. „S ochotou pracovat něco přesčas se výše příjmu dramaticky zvedá,“ dodal šéf dopravního podniku Radim Rovner s tím, že si řidiči vydělávají i přes padesát tisíc.

Zelenomodré autobusy v barvách Veřejné dopravy Vysočiny pod hlavičkou Busem budou Jihlavsko křižovat dalších deset let. Půjde o celkem pětapadesát nízkopodlažních autobusů ve třech různých velikostech. Pět z nich bude velkých až pro sto cestujících, ty budou jezdit mezi Jihlavou a Telčí. Další vybavení jako klimatizace, WiFi nebo vizuální a akustický informační systém pro cestující se už stává standardem. Průměrné stáří vozů bude do sedmi let.

Firma také přímo v Jihlavě vybuduje provozní a servisní zázemí, informační a předprodejní kanceláře budou v Jihlavě a v Telči. Deník se na dopravce obrátil s dotazy ohledně počtu řidičů, které je potřeba sehnat a také budování zázemí, firma však v současné době nemá zájem medializovat své kroky.

Podobně přitom odpověděl i na Jihlavsku končící Icom transport. „V současné době dění kolem dopravní obslužnosti nekomentujeme," sdělil Deníku Petr Král z firmy.