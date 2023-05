Ráno má mezi dvaceti minutami na výběr rovnou ze tří spojů. „Rozhodl jsem se jet nakonec tím dřívějším, i když jsem si musel přivstat. Lístek jsem si koupil online, je to tak lepší. I tohle ovlivňuje cenu. Autobus mi jede za pět minut na sedm. Chci být totiž doma co nejdříve. A kdyby mi ujel, tak bych se možná ještě vešel do těch dalších,“ doufá cestující, který se vrací do Prahy. Bez dopravních kolon cesta zabere přibližně hodinu a tři čtvrtě.