Další etapou pak bude úprava zbytku prvního patra. Nově tam budou místa, kde se mohou ubytovat zaměstnanci. Zůstane tam přitom kancelář s informacemi, veřejné WC a prostory ke komerčnímu pronájmu. Půjde například o prodej občerstvení.

Zamčeno už navždy. Jihlava přišla o jednu pobočku pošty

Cestující budou omezeni jen částečně, hala bude při rekonstrukci uzavíraná jen po částech. Pak budou mít k dispozici nové lavice a příjemnější má být i nový design. „Včera byla pozdě,“ usmál se při dotazu na rekonstrukci jeden z cestujících Jakub Souček, který si čas do odjezdu autobusu krátil s mobilem v ruce. „Jestli mám být upřímný, nevím, jestli je nějaká větší modernizace potřeba. Je tu zdarma WiFi, to je hlavní. Člověk si tu koupí něco k jídlu a pití a divné existence se tu vesměs nevyskytují,“ usoudil už s vážnou tváří Souček.

Co se týká venkovní části nádraží, ta prozatím rekonstruovaná nebude. Nicméně i tam jsou patrné změny. Od letošního roku je tam úspornější LED osvětlení, dělníci předláždili část plochy a srovnali přechody.

Může se zdát kuriózní, že k rekonstrukci dochází jen pět let před plánovaným zahájením provozu Centrálního dopravního terminálu, který by funkci stávajícího autobusového nádraží převzal. „Současné autobusové nádraží nám nedělá pěknou vizitku, vlastníme osm autobusových nádraží po celé ČR. Všechna jsou zrekonstruovaná, až na to jihlavské,“ připomněla Nosková. Firma údajně slýchá o názoru na vybudování nového nádraží už deset let a stále se nic neděje.

Mimo provoz: ambulance jihlavské nemocnice v létě omezí ordinační hodiny

Jihlavský radní pro dopravu David Beke o chystané modernizaci ví. „Jsme v kontaktu, ICOM transport se ptal, za jak dlouho plánujeme výstavbu Centrálního dopravního terminálu,“ sdělil Beke. V situaci, kdy vznikne Centrální dopravní terminál a modernizovaná nádražní budova bude stát jinde, problém nevidí. „Je to přirozený proces transformace dopravy. Prvně se u nádraží Jihlava - město začne s nádražní budovou a postupem času se vystaví nové autobusové nádraží. Potom ten pozemek, který ICOM transport má, společnost zhodnotí jiným způsobem. V tom nevidím žádný problém,“ uzavřel radní.