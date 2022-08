Zastávka je nyní v zatáčce a když tam autobus zastaví, řidiči za ním při objíždění riskují. Vjedou do protisměru, aniž by měli jistotu, že v druhém směru nic nejede. „Zastávky přesuneme dolů do obce, kde je mnohem lepší rozhled a hlavně tam vytvoříme zálivy. Autobus bude zastavovat mimo vozovku,“ vysvětlila starostka.

Jedná se o složitý projekt, který navazuje na jiné akce v lokalitě. „Studénky by měly do roku 2024 jít s vedením elektřiny, datových sítí i veřejného osvětlení do země a nedávalo by smysl udělat tam chodník a za rok ho rozkopat,“ prozradila starostka s tím, že žádost o dotaci už obec podala a věří, že do roka a do dne bude zastávka bezpečnější.