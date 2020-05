Už na konci minulého týdne diváci mířili na parkoviště u nemocnice na české a světové trháky. Páteční komedie Ženy v běhu byla vyprodána během dvou dní, zájem byl také o sobotní film Tenkrát v Hollywoodu. Na další večerní promítání je aktuálně dle hejtmanství k dipozici ještě minimálně třetina lístků. Mizí ale rychle, lidé se rádi vracejí. „Včera večer jsme byli a bylo tu super. Příští týden jdeme znovu,“ nešetřila v sobotu chválou na facebooku autokina Romana Veselá.

Řidiči musí do autokina přijet minimálně půl hodiny předem, je to kvůli logistice a pohodlnému zaparkování. „Umístit na plochu sto padesát vozidel tak, aby všichni dobře viděli, není záležitostí deseti minut,“ vysvětlila Jitka Svatošová z krajského úřadu.

Právě Kraj Vysočina letos slaví dvacet let od svého založení a autokino bude možná jediná akce pro veřejnost, kterou může v těchto týdnech zorganizovat.

Vstupenka vyjde na stovku za auto a dá se koupit i zaplatit jen přes internet. Zájemci si mohou přiobjednat občerstvení.

Následně lidé parkují svá auta v pořadí, v jakém přijedou. Koupit si voucher na místě není možné, a to ani v případě, že by film už začínal a pár míst v poslední řadě by se našlo.

Diváci ale mohou film sledovat takzvaně „za plotem“, což však není příliš pohodlné. Už jen proto, že bez rádia jsou ochuzení o zvuk. Promítání také pomáhá zkrátit několikaminutové čekání lidem ve frontě u nedaleké čerpací stanice.